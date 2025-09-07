Les Industries Desjardins : Une saison en dents de scie

Les Industries Desjardins du Kamouraska ont conclu leur saison 2025 au sixième rang du classement de la Ligue de baseball senior Puribec, avec une fiche de 11 victoires et 11 défaites. De plus ils se sont fait sortir en première ronde des séries, alors qu’ils étaient les champions de la saison précédente. Malgré cette saison en dents de scie, les parties locales ont attiré des foules très intéressantes.

Le président de l’équipe, Alexandre Laflamme, admet au Placoteux lors d’un échange de courriels que plusieurs occasions ont échappé aux siens pendant la dernière saison. « Six défaites par la marque d’un seul point nous ont coûté cher. Dans une ligue aussi compétitive, ce sont souvent ces petits détails qui font toute la différence », explique-t-il.

Manque de lanceurs

Pendant la saison, le joueur « importé » Émilien Plouffe a offert un rendement remarquable, tant au monticule qu’au bâton. Toutefois, l’équipe n’a pas pu compter sur un deuxième joueur importé admissible en séries éliminatoires.

« Ni Jordan Drier ni Juan Carlos Rodriguez n’avaient disputé suffisamment de matchs en saison régulière pour être éligibles. Ça nous a vraiment fait mal, car nous étions à court de lanceurs. Une fois rendus en séries, tout était possible, mais nous avons manqué d’opportunisme. Résultat, les Industries Desjardins ont été balayées en trois matchs par le Témiscouata », souligne M. Laflamme.

Le Kamouraska n’est toutefois pas la seule équipe à avoir vécu une déception en séries. L’équipe championne de la saison régulière, le Shaker de Rimouski, finaliste l’an dernier, a été éliminée par Trois-Pistoles.

De bonnes assistances

Nonobstant cette élimination hâtive en séries, la formation kamouraskoise retient tout de même des éléments positifs. « Nous avons eu de très belles assistances, quand on se compare au reste de la ligue. Nous sommes visiblement capables de créer des événements qui rassemblent, et d’offrir du baseball excitant à notre communauté », ajoute Alexandre Laflamme.

L’avenir

Avec un noyau de joueurs encore très jeunes, l’organisation se projette déjà vers l’avenir. La majorité de la formation demeurera donc inchangée pour la saison 2026, mais des ajustements sont attendus. « Il y aura du travail à faire au niveau de la rotation de lanceurs et il est également possible que de nouveaux visages se joignent à l’équipe. Notre objectif demeure cependant clair : retourner en finale dans les prochaines années », conclut Alexandre Laflamme.