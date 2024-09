La cuisine, un plaisir qui se partage à Saint-Aubert

La Municipalité de Saint-Aubert, en partenariat avec Racines nourricières, a récemment ajouté une nouvelle dimension à son offre de loisirs en intégrant des ateliers culinaires à sa programmation. Les ateliers, conçus pour favoriser la convivialité et le partage intergénérationnel, ont pour objectif de lutter contre l’isolement des aînés tout en mettant en lumière l’importance de l’autosuffisance alimentaire.

« L’action et la mobilisation permettent d’atteindre des résultats, et les fruits de ces résultats ne s’achètent pas. Je pense à la joie, à la satisfaction et à la fierté de semer, récolter et transformer ses aliments, ou d’acheter des aliments frais à des acteurs locaux absolument dévoués », souligne Élise Caron, directrice générale de Racines nourricières. Ce projet ambitieux pourrait inspirer d’autres municipalités de la MRC de L’Islet à emboîter le pas.