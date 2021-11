D’excellents résultats pour les ateliers de maillage en économie circulaire

Pari réussi pour l’atelier de maillage de Synergie Montmagny-L’Islet qui s’est tenu le 4 novembre dernier. Cet événement, dont l’objectif était d’accélérer la création de synergies afin de réduire encore davantage le nombre de matières gaspillées sur les territoires des MRC de Montmagny et de L’Islet, a permis d’identifier 20 maillages potentiels.

Organisé en collaboration avec le Fonds Écoleader qui finance des projets en économie circulaire pour les entreprises prêtes à adopter des pratiques écoresponsables et des technologies propres, et le CAE Montmagny L’Islet, l’atelier a réuni 23 participants, dont 21 entreprises et organisations, qui ont partagé en direct leurs offres et demandes en termes de résidus de production et matières premières. Les chiffres obtenus lors de cet événement sont au-delà des espérances des organisateurs.

« Des échanges de bois qui pourraient servir à la fabrication de bois d’allumage ou encore à la création d’objets en bois, des tissus pouvant servir à des créatrices de chapeaux ou de sacs à main, du partage de main-d’œuvre en sous-traitance, l’utilisation de toiles de plastique dans les cours à bois pour du maraîchage ; ce ne sont que quelques exemples de synergies potentielles qui sont ressortis de l’atelier », précise Aurélie Bousquet, chargée de projet en économie circulaire pour Synergie Montmagny-L’Islet.

Précisons toutefois que « synergies potentielles » n’est pas synonyme de synergies garanties. Chaque synergie est unique, il peut s’agir d’un processus complexe, des suivis personnalisés seront réalisés par Mme Bousquet prochainement afin de tenter de concrétiser les maillages identifiés. Avec la présence à l’activité, des animateurs des territoires voisins, Synergie Bellechasse-Etchemins et Économie circulaire Beauce-Appalaches-Lotbinière ainsi que de la Chambre de Commerce de Lévis, le potentiel synergique est augmenté grâce à un réseau de contacts plus vaste, accroissant ainsi les possibilités de débouchés.

D’autres activités pourraient être organisées dans les prochains mois. Les entreprises intéressées sont invitées à visiter la page Synergie Montmagny-L’Islet pour ne rien manquer.

Source : Synergie Montmagny | L’Islet