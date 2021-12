Génération Collation fait sa place sur le marché

Avec son produit original de collation laitière (aussi appelé blanc-manger), Collations Ste-Louise et sa marque Génération Collation font leur place sur les tablettes du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la région de Québec.

« On a jasé avec des consultants en marketing et toutes les idées étaient sur la table. De fil en aiguille, l’idée du blanc-manger, une recette traditionnelle qui convenait bien au fait que Simon est la 8 e génération de notre famille d’agriculteurs, s’est imposée », raconte Vincent Bouchard.

Le premier produit, une collation laitière, est fait à partir de lait biologique provenant exclusivement de la ferme. Il comprend très peu d’ingrédients, tous locaux et biologiques. Il est aromatisé à l’érable et la texture ressemble à un yogourt. On compte 4 % de matières grasses.

Sur la terre agricole, Simon-Pierre produit donc des céréales, du foin et du lait. Une partie du lait et de l’avoine est transformée à une usine laitière de Saint-Damase, qui a les installations réglementaires, simplifiant le processus.

Le second est une collation végane faite à base de grain entier d’avoine cultivé sur leurs terres. Faite également de camerise et de sirop d’érable, on y retrouve la texture du blanc-manger traditionnel avec la touche fruitée et acidulée de la camerise en plus du goût sucré du sirop d’érable québécois.