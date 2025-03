Rémi Massé présente son programme

Le candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata Rémi Massé présente un programme axé sur trois grands piliers : le développement économique régional, le soutien aux entreprises et la diversification des marchés. Fort d’une expérience notable en politique et dans la fonction publique, il affirme s’inscrire dans une dynamique de renforcement et de diversification de l’économie locale, dans un contexte de relations tendues entre le Canada et les États-Unis.

Le premier axe de sa candidature vise le développement économique régional. Conscient des besoins spécifiques de la région, M. Massé souhaite stimuler la croissance locale par des initiatives ciblées et des investissements stratégiques.

« Mon expérience en tant que député, et ma connaissance approfondie des rouages gouvernementaux me permettront de défendre efficacement les intérêts de notre région », affirme-t-il. Cette volonté se traduira par la mise en place de projets concrets pour créer de l’emploi et moderniser les infrastructures locales, tout en renforçant la collaboration entre les différents acteurs économiques.

Le deuxième axe concerne le soutien aux entreprises, notamment les PME, qui constituent selon lui le cœur du tissu économique local. M. Massé entend renforcer l’appui aux entrepreneurs, afin de favoriser l’innovation et d’accroître la compétitivité. Son objectif est de simplifier l’accès aux ressources financières et aux programmes d’accompagnement, afin de donner aux entreprises les outils nécessaires pour prospérer.

Enfin, son troisième axe repose sur la diversification des marchés. Face à la dépendance actuelle au marché des États-Unis, M. Massé propose d’accompagner les entreprises locales dans l’exploration de nouveaux débouchés commerciaux. Cette stratégie vise à réduire les risques liés aux fluctuations des relations internationales, et à ouvrir des perspectives dans des marchés émergents.

Se considérant comme étant un candidat expérimenté et dévoué, M. Massé rappelle qu’il a occupé le poste de directeur général du Cégep de Matane, et qu’il a travaillé pendant 16 ans dans la fonction publique fédérale. Cette expérience, selon ses dires, lui confère une compréhension unique des défis auxquels font face les institutions, et des solutions qu’elles peuvent apporter. « La politique est arrivée par hasard dans ma vie en 2015, mais elle est rapidement devenue une vocation. Je suis convaincu que mon parcours et ma détermination me permettront de représenter efficacement les intérêts de nos communautés à Ottawa », confie-t-il.

« Ma candidature incarne une volonté ferme de mettre l’expérience au service de la prospérité locale, avec pour objectif principal de construire un avenir plus prospère et résilient pour tous », conclut-il.