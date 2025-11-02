Les Chevaliers de Colomb redistribuent plus de 6500 $ à la communauté

Le Conseil 5425 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a récemment procédé à la remise officielle des dons issus de la première édition de la loterie La chasse à l’as de trèfle.

Un montant total de 6546 $ a été distribué entre trois fabriques de La Pocatière, Saint-Onésime et Rivière-Ouelle, ainsi qu’à Moisson Kamouraska et aux œuvres charitables du Conseil.

Lancée à l’hiver 2025, cette loterie hebdomadaire s’est étendue sur 24 semaines, générant des recettes brutes de 16 365 $. De cette somme, 7364 $ ont été remis en prix aux gagnants des tirages hebdomadaires et du lot progressif, tandis que le reste, après déduction des frais de fonctionnement, a été versé aux bénéficiaires.

Forts du succès de cette première édition, les Chevaliers prévoient déjà une deuxième saison à l’automne 2025, avec de nouvelles formules et une participation attendue encore plus grande. Le Conseil 5425 tient à remercier la population et ses partenaires pour leur appui constant.