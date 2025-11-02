Publicité

Saint-Pascal 5°C
Main Menu
Main Menu
Main Menu
LIRE LE JOURNAL

Les Chevaliers de Colomb redistribuent plus de 6500 $ à la communauté

Image de Marc Larouche

Marc Larouche

Remise du chèque par Sylvain Dorion et Pierre Côté aux représentants des bénéficiaires accompagnés des bénévoles Jacynthe Pelletier et Dominique Thiboutôt. Photo : Denis St-Onge

Le Conseil 5425 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a récemment procédé à la remise officielle des dons issus de la première édition de la loterie La chasse à l’as de trèfle.

Un montant total de 6546 $ a été distribué entre trois fabriques de La Pocatière, Saint-Onésime et Rivière-Ouelle, ainsi qu’à Moisson Kamouraska et aux œuvres charitables du Conseil.

Lancée à l’hiver 2025, cette loterie hebdomadaire s’est étendue sur 24 semaines, générant des recettes brutes de 16 365 $. De cette somme, 7364 $ ont été remis en prix aux gagnants des tirages hebdomadaires et du lot progressif, tandis que le reste, après déduction des frais de fonctionnement, a été versé aux bénéficiaires.

Forts du succès de cette première édition, les Chevaliers prévoient déjà une deuxième saison à l’automne 2025, avec de nouvelles formules et une participation attendue encore plus grande. Le Conseil 5425 tient à remercier la population et ses partenaires pour leur appui constant.

  • 418 492-2706
  • administration@leplacoteux.com
  • 409, rue Taché à Saint-Pascal, Québec G0L 3Y0

Politique de confidentialité

Inscrivez-vous à notre infolettre afin de demeurer à l’affût de l’actualité de Kamouraska-L’Islet, de nos derniers balados, concours et plus encore!

S'abonner à notre infolettre

© Le Placoteux. Tous droits réservés 2024