Distribution du Placoteux : Retour par la poste en format hybride dès le 2 mars

L’hebdomadaire Le Placoteux effectuera un retour à la distribution postale à compter du lundi 2 mars prochain. La formule retenue sera hybride, puisque le journal sera distribué par la poste toutes les semaines, à l’exception de la dernière semaine de chaque mois. Concrètement, et compte tenu des congés de juillet et de décembre, cela représente 38 éditions annuelles livrées directement à domicile, et 10 éditions disponibles exclusivement en version web.

Cette décision a été adoptée récemment par le conseil d’administration à la lumière des réalités financières actuelles. Un retour complet à la distribution postale entraînerait une dépense supplémentaire d’environ 100 000 $ par année, une somme jugée irresponsable à assumer dans le contexte actuel. « Le coût annuel de la distribution postale représente moins de 8 $ par résidence. Toutefois, avec un tirage hebdomadaire de près de 19 000 exemplaires, la facture globale aurait été trop lourde à absorber entièrement », explique Louis Turbide, directeur général du journal Le Placoteux.

Calendrier

Le calendrier de publication sur la page ci-contre, qui sera mis à jour régulièrement, permettra aux lecteurs de connaître à l’avance les éditions distribuées par la poste, et celles offertes en ligne seulement. Pour les semaines diffusées sur le Web, un format numérique convivial sera proposé. Les lecteurs qui s’inscriront à l’infolettre recevront une notification dès que la nouvelle édition sera disponible.

Un enjeu national

Par ailleurs, des discussions sont en cours à l’échelle provinciale avec Postes Canada, afin de trouver une solution viable et durable pour l’ensemble des journaux hebdomadaires du Québec. Si une entente avantageuse survenait, la direction du journal étudierait bien sûr la possibilité de retourner entièrement par la poste.

En terminant, le député fédéral Bernard Généreux a invité le directeur général du Placoteux à témoigner prochainement lors d’une commission parlementaire qui se penchera sur les défis et les besoins des médias à l’échelle nationale. Avec la fin du Publisac comme moyen de distribution il y a plus de deux ans, le modèle d’affaires des hebdos du Québec a été très affecté, et Le Placoteux n’y fait pas exception.