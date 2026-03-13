Dix ans pour le Marché aux Caissons

Le Marché aux Caissons de Sainte-Louise célèbre en mars son dixième anniversaire, une réussite issue d’une mobilisation citoyenne pour offrir un service d’alimentation de proximité dans ce village de 700 habitants.

Installé dans l’ancien local de la caisse populaire, l’organisme à but non lucratif est aujourd’hui un véritable moteur de vitalité au cœur du village. On y trouve une gamme complète de produits d’épicerie, des produits locaux, des mets prêts-à-manger, une agence de la SAQ, la location d’équipements de plein air en saison, ainsi qu’un espace café où se tiennent des activités culturelles mettant en valeur les talents d’ici.

Ouvert 365 jours par année de 8 h à 20 h, le Marché peut compter sur une dizaine d’employés, et sur l’engagement constant de sa communauté. Pour connaître la programmation des activités, les tirages et les événements spéciaux liés au dixième anniversaire, il suffit de suivre le Marché aux Caissons sur Facebook.

Source : Le Marché aux Caissons