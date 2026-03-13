Mallette inaugure son nouveau bureau à La Pocatière

Mallette a procédé récemment à l’inauguration officielle de son tout nouveau bureau dans l’édifice de la route 132 déjà occupé par Avantis et Desjardins à La Pocatière, en présence de partenaires, de représentants du milieu politique et économique, de clients et de membres de son équipe.

Ce nouvel espace, plus vaste et plus actuel, s’inscrit dans la volonté de l’organisation de soutenir sa croissance dans l’Est-du-Québec, et d’offrir à ses employés un environnement de travail moderne, lumineux et propice à la collaboration.

« L’ouverture de ce bureau, c’est un investissement concret dans le développement de la région. On croit profondément au potentiel de nos communautés, et on veut continuer de grandir ici, avec elles », a souligné Martin Lefrançois, associé responsable de l’Est-du-Québec et de l’Acadie lors de la cérémonie. « Ce projet s’ajoute aux avancées récentes de notre organisation, dont notre arrivée au Nouveau-Brunswick et prochainement Gaspé. »

Soutenir l’équipe et attirer de nouveaux talents

Le nouveau bureau a été pensé pour offrir un milieu de travail convivial, efficace et inspirant, en phase avec les besoins actuels de l’équipe et le développement de l’organisation dans la région. On y retrouve un environnement favorisant la collaboration, l’accueil des clients et la qualité de vie au travail.

« Ce projet nous permet d’offrir un espace simple et accueillant, qui reflète l’énergie de notre équipe », conclut Jessy St-Onge Lemieux, associée responsable du bureau de La Pocatière. « C’est aussi un levier important pour attirer de nouveaux talents, et continuer d’alimenter le dynamisme économique de la région. »