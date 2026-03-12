Ventes de livres au Québec : Stabilité au Bas-Saint-Laurent, hausse en Chaudière-Appalaches

Les ventes de livres neufs ont atteint 705 M$ au Québec en 2024, en hausse de 4,1 % par rapport à 2023, établissant leur plus haut niveau des dix dernières années. Les librairies demeurent au cœur du marché. La croissance est marquée en Chaudière-Appalaches, et est demeurée stable dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon l’analyse Les ventes de livres neufs au Québec en 2024, publiée par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, les ventes fermes réalisées par les détaillants, les éditeurs et les distributeurs ont progressé pour une quatrième année consécutive. Le total de 705 M$ représente une augmentation de 4,1 % comparativement aux 677 M$ de 2023.

À l’échelle provinciale, les librairies ont enregistré des ventes de 470 M$, en hausse de 2,7 % sur un an, soit leur meilleur résultat depuis dix ans. Elles concentrent 67 % de l’ensemble des ventes fermes de livres neufs au Québec.

Chaudière-Appalaches en nette progression

Parmi les régions administratives, Chaudière-Appalaches se distingue avec une hausse de 10,7 % des ventes en librairie entre 2023 et 2024. Il s’agit de l’une des plus fortes augmentations proportionnelles observées au Québec, derrière les Laurentides.

Cette progression témoigne d’un dynamisme régional dans le réseau des librairies, alors que la majorité des autres régions affichent des hausses plus modestes ou une relative stabilité.

Bas-Saint-Laurent : stabilité du marché

Le Bas-Saint-Laurent, jumelé statistiquement à la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans l’enquête, présente pour sa part une variation de − 0,1 % des ventes en librairie entre 2023 et 2024. Autrement dit, le marché est demeuré essentiellement stable dans la région.

Si la croissance n’a pas été au rendez-vous comme ailleurs, le maintien des ventes dans un contexte d’inflation et de transformation des habitudes d’achat traduit néanmoins une certaine résilience du réseau de librairies de l’Est-du-Québec.

L’Institut de la statistique du Québec rappelle toutefois que la hausse des ventes observée ces dernières années s’inscrit dans un contexte d’inflation importante. Entre 2020 et 2024, l’indice des prix à la consommation pour la catégorie livres et autres matériels de lecture a augmenté de 8,6 % au Canada.

Librairies, éditeurs et distributeurs

Les éditeurs ont enregistré des ventes fermes de 135 M$, un sommet en dix ans (+ 14,1 %), tandis que les distributeurs ont atteint 32 M$ (+ 9,4 %). Malgré ces performances, le réseau des librairies demeure le principal moteur du marché québécois du livre, représentant plus des deux tiers des ventes.

Au total, l’écosystème du livre au Québec s’appuie sur plus de 300 librairies, plus de 200 maisons d’édition, et une vingtaine d’entreprises de distribution. En Chaudière-Appalaches, 2024 aura donc été une année de forte croissance. Au Bas-Saint-Laurent, elle aura confirmé une stabilité du marché. Deux réalités régionales distinctes dans un secteur culturel qui, malgré les fluctuations économiques, continue d’afficher un sommet historique en valeur.