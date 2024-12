Dossiers 2024 à retenir dans L’Islet

Mathieu Rivest n’est pas allé à la rescousse de la halte des Belles-Amours

Mathieu Rivest n’a pas déchiré sa chemise en janvier afin de faire rénover ou reconstruire la halte routière des Belles-Amours, sur l’autoroute 20 Ouest à la hauteur de L’Islet. Le député de Côte-du-Sud s’en remettait aux analyses effectuées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) qui avait statué sur sa fermeture définitive en décembre. Quant aux élus locaux, ils étaient, selon le député, déjà au courant de sa fermeture, initialement prévue pour 2027. Le préfet de L’Islet, Normand Caron, avait au contraire relaté ne pas avoir été consulté par le MTQ. Pour l’instant, aucune démarche n’a été initiée afin de rouvrir la halte, qui semble laissée à l’abandon.

Saint-Aubert inaugure sa nouvelle caserne de pompiers

La nouvelle caserne de pompiers de Saint-Aubert a été inaugurée en 2024. La construction de la caserne a coûté 3 279 000 $. Notons que 78 % de ce montant, soit 2 557 620 $, a été financé par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales du gouvernement du Québec. Le nouveau bâtiment est d’une superficie de 400 mètres carrés répartis sur deux niveaux. La caserne comprend notamment une aire de garage avec trois portes pour les camions, une salle de décontamination des habits de combat, et un vestiaire avec des douches.

Le Musée maritime du Québec a le vent dans les voiles

En avril, on apprenait que le Musée maritime du Québec à L’Islet ne cessait de cumuler les records. En plus d’être dans le top 15 des attractions touristiques de Chaudière-Appalaches, le musée a vu plus de 32 000 visiteurs fouler son sol pendant les deux dernières saisons. La directrice générale, Marie-Claude Gamache, affirmait au Placoteux que les données d’achalandage démontraient qu’il y a bel et bien un intérêt marqué pour le MMQ. « À ma connaissance, au moins depuis de début des années 2000, l’achalandage au musée n’a pas été aussi élevé que durant la dernière saison », a-t-elle commenté.

Le centre d’équithérapie La Remontée cesse ses activités

Le conseil d’administration du centre d’équithérapie La Remontée a annoncé en mai la fermeture de l’organisme. Le sous-financement chronique des organismes communautaires, la pression exponentielle de l’inflation postcovid, et le manque de main-d’œuvre spécialisée ont rendu précaire la situation du centre, ce qui a conduit les administrateurs à prendre cette difficile décision.

L’organisme de bienfaisance, créé en 2006 et installé à Saint-Jean-Port-Joli depuis 2010, accueillait chaque année en moyenne 125 personnes de tous âges, ayant des besoins particuliers. 1768 heures de relation d’aide avec le cheval ont été offertes au cours de la dernière année.

La Remontée offrait des services d’équithérapie depuis 2006. Photo : Archives Le Placoteux

Rififi au conseil de Sainte-Félicité-de-L’Islet

Beaucoup de conflits et d’opposition cette année au conseil municipal de Sainte-Félicité, alors que la division a régné relativement à la reconversion du bâtiment de l’église et au Festival Fleurdelisé. D’un côté, on souhaite que l’église du village devienne un édifice à logements, et de l’autre, on croit davantage à une vocation artistique et culturelle. Même qu’en raison de cette dichotomie, la demande de commandite de 2500 $ du festival a définitivement été rejetée par quatre conseillers, jetant ainsi de l’huile sur le feu de cette pierre d’achoppement. Aux dernières nouvelles, c’est toujours l’impasse. Les prochaines élections municipales, le 2 novembre 2025, pourraient être très mouvementées.

Québec annonce 40 M$ pour Umano Medical

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont accordé en juillet 2024 une aide financière de 40 millions $ à Umano Medical. L’entreprise basée à L’Islet se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de lits, matelas thérapeutiques, et produits innovants pour les établissements de soins de santé. Ce projet, évalué à plus de 115 millions $ devrait générer plus de 200 emplois.

François Gingras, vice-président Innovation, Investissement Québec; Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie; Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud; Robert Dion, coprésident, Umano Médical; Ghislain Demers, coprésident, Umano Médical; et Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.

L’avenir du club de golf de Saint-Pamphile est assuré

Le tournoi de golf du 14 septembre a réuni 32 équipes. Les responsables du club de golf, qui se nomme désormais Club de golf Matériaux Blanchet, ont annoncé le que 384 000 $ sur un objectif de 450 000 $ ont été amassés pour assurer la survie de cette infrastructure importante du sud de la MRC de L’Islet. À l’aube de la saison estivale 2024, le conseil d’administration de l’organisation avait lancé un cri du cœur aux différents paliers de gouvernement, puisque dans les dernières années, la COVID-19 et différents événements météorologiques avaient grandement nui à ses activités.

Saint-Omer invitée à améliorer sa gestion des dépenses

Le rapport de 26 pages de la Commission municipale concernant le pouvoir de dépenser et le remboursement de dépenses à la Municipalité de Saint-Omer de L’Islet a été dévoilé au mois de novembre. Même si la mairesse Nathalie Chouinard estime qu’il s’agit davantage d’erreurs de bonne foi, plusieurs citoyens de l’endroit se sont présentés à la séance du conseil, lui demandant des explications additionnelles à ce sujet.

Selon la Commission municipale, il serait essentiel pour Saint-Omer de réviser le cadre réglementaire concernant le pouvoir de dépenser et le remboursement des dépenses, afin de le rendre conforme aux exigences législatives, et adapté aux besoins de la Municipalité.

La mairesse Nathalie Chouinard a rappelé à ce sujet que plus des trois quarts des recommandations de la Commission municipale étaient déjà appliquées, et que son administration s’affairait présentement à se plier à la totalité des demandes.

Une première succursale de la SQDC verra le jour en Côte-du-Sud

Les amateurs sudcôtois de cannabis n’auront bientôt plus l’obligation de se déplacer à Lévis ou à Rivière-du-Loup pour s’en procurer, puisque la Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé l’ouverture d’une succursale à Montmagny à la fin de janvier 2025. Il s’agit d’un revirement majeur de situation, puisqu’en juin 2023, la société d’État n’avait pas de plan d’expansion pour la région. Situé au 89, boulevard Taché Ouest à Montmagny, ce nouveau local d’une superficie de près de 1800 pieds carrés accueillera ses premiers clients à partir du 27 janvier 2025.

Pour l’est du Kamouraska, Rivière-du-Loup demeurera plus près pour les consommateurs de marijuana, mais à partir de La Pocatière, la succursale de Montmagny sera la plus proche. Selon le Service des communications de la société d’État, cette nouvelle succursale vise à répondre aux besoins de la communauté locale.