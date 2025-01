Des bulles et un grand chablis

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2021

19,10 $ – 13408929 – 12 % – 2,6 g/l – Bio

Un vrai cadeau que ce bijou de vin effervescent offert à un prix hors du commun pour sa qualité. Le nom du produit peut sembler intimidant, mais permettez-moi de vous le décoder en quelques phrases. Pour toutes les catégories de bulles, brut nature désigne un vin dosé à moins de 3 grammes de sucre par litre, comparativement à extra brut, dosé entre 3 et 6 grammes, et brut, dont le dosage varie entre 6 et 12 grammes de sucre par litre, ce qui correspond à la moyenne pour un vin effervescent. Pour un cava, la catégorie Gran Reserva implique un minimum de 30 mois sur lie avant la mise en marché.

Cette cuvée 2021 de la maison Sumarroca a eu droit à 36 mois sur lie, ce qui donne de l’ampleur au fruit sans rien enlever à sa remarquable fraîcheur. Dans la région du Penedès en Espagne, la famille Sumarroca travaille la vigne depuis plusieurs générations. Puis, en 1999, Carles Sumarroca rencontre le marquis de Monistrol qui lui offre de racheter ses 400 hectares de propriété. Il devient ainsi le plus grand producteur de cava à n’utiliser que ses propres raisins, et donc à garder un contrôle ultime sur la qualité de sa production. Son domaine est certifié bio depuis 2018, et tous les raisins sont vendangés à la main.

Domaine Denis Race Chablis Premier Cru Montmains 2022

42 $ – 149977841 – 12,5 % – 2,3 g/l

Un vin exceptionnel pour les grandes occasions comme nos célébrations des Fêtes. Il est d’une grande finesse, vif, droit et bien ciselé, avec l’élégante complexité d’un fruit à maturité, soutenu longuement sur des notes minérales, dans une finale longue et suave. Un vin qui peut se conserver de quatre à huit ans, selon le millésime. Le domaine familial de Laurence et Denis Race possède 18 hectares de vignes sur toutes les appellations, dont cinq hectares sur la parcelle Chablis Premier Cru Montmains, qui est située sur la rive gauche du Serein, en face de la colline des Grands Crus. Ils travaillent en famille avec leurs filles Claire et Marine, qui participent à la vinification et aux travaux de la vigne.

Question des lecteurs

Qu’est-ce qu’un chablis?

Un chablis est un chardonnay à 100 %, qui porte le nom du petit village de Bourgogne où il est produit. Il y a environ 150 millions d’années, le vignoble de Chablis était recouvert par la mer. Au fil du temps, les éléments marins et l’érosion ont façonné le terroir, laissant derrière eux des traces précieuses, comme de petits fossiles d’huîtres datant de l’ère du Kimméridgien. Ces coquillages fossilisés, mélangés à l’argile et au calcaire, ont donné naissance à un sol unique, riche et complexe, imprégné d’une histoire qui traverse les âges. La région de Chablis est aujourd’hui divisée en quatre appellations : petit chablis, chablis, chablis premier cru et chablis grand cru. Les deux dernières catégories sont constituées de parcelles désignées sous le nom de « climats », sur des terroirs d’exception qui ont été soigneusement délimités et nommés depuis des siècles.

