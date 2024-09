Écho a trouvé ses artistes

La MRC de L’Islet et Est-Nord-Est, résidence d’artistes ont récemment procédé à la sélection des artistes et des sites pour Écho, escales artistiques où résonnent communauté et territoire, à la suite de l’appel de projets lancé au printemps dernier.

Ce projet, issu de la Signature innovation de la MRC, vise l’aménagement de trois sites extérieurs sur le territoire d’ici l’automne 2025. Chaque installation sera le fruit d’un processus de création collectif entre artistes, communautés et professionnels aux expertises variées.

Un solo et deux duos seront ainsi soutenus et encadrés par la MRC de L’Islet pour la réalisation des trois escales artistiques. Il s’agit d’Anne-Marie Proulx (photographie) qui investira le parc ornithologique du lac Noir de la municipalité de Tourville, de Sandra Giasson-Cloutier (arts textiles) et Charles Robichaud (sculpture) qui seront affectés au Domaine de Gaspé de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, et d’Élisabeth Cardin (peinture et littérature) et Pierre-Étienne Lessard (arts médiatiques) qui se verront quant à eux attribuer le parc des Écarts de la municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet.

Les équipes de création seront par ailleurs accompagnées par un mentor d’expérience, soit Michel Saulnier. Cet artiste port-jolien, dont le talent rayonne jusqu’à l’international, a près d’une cinquantaine de réalisations d’œuvres d’intégration à l’architecture et au paysage à son actif.

En plus de ce soutien, des collaborations avec des scientifiques, des spécialistes de la flore et de la faune, ou de l’histoire et du patrimoine enrichiront le travail de cocréation des artistes durant les douze mois de production. À la suite de l’inauguration des sites à l’automne 2025, les lieux pourront accueillir la tenue d’activités de médiation culturelle intimes, en plus d’être fréquentés de manière ponctuelle par des visiteurs curieux de vivre une immersion artistique en plein air.

La communauté comme source d’inspiration

L’apport de la communauté occupera une place importante dans le projet Écho. C’est pourquoi la MRC invite à nouveau la population à déposer son témoignage sur le site Web echolislet.com.

La mise en œuvre de Signature innovation, rappelons-le, est rendue possible grâce à une entente de plus de 1,3 M$ conclue entre la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

Source : MRC de L’Islet