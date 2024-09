L’avenir du club de golf de Saint-Pamphile est désormais assuré

Le tournoi de golf du 14 septembre dernier aura permis de réunir 32 équipes qui ont profité d’un terrain et d’une température magnifiques. Lors de cet événement, les responsables du Club de golf, qui se nomme désormais Club de Golf Matériaux Blanchet, ont annoncé le résultat de la campagne de financement qui réunissait un bon nombre d’entreprises du milieu. À ce jour, un montant de 384 000 $ est confirmé, sur un objectif de 450 000 $.

Bien que l’objectif initial n’ait pas été atteint comme souhaité, la survie de cette infrastructure importante du sud de la MRC de L’Islet est tout de même assurée. « Nous avions mis la barre très haute pour cette campagne de financement, car nous avions fixé ensemble un objectif qui nous a forcés à nous dépasser. Notre but premier était d’aider le Club à moderniser certains équipements, en plus d’assurer la pérennité de ce joyau de la Côte-du-Sud, ce qui est désormais chose faite », explique au Placoteux, lors d’un bref entretien téléphonique, Annick Bélanger, responsable de la campagne de financement.

« Lorsqu’on m’a approché pour cette campagne de financement, il était évident pour moi que je devais soutenir l’un des plus beaux attraits touristiques de notre municipalité. Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe du terrain de golf et les élus afin d’assurer un avenir prometteur au terrain de golf Matériaux Blanchet. Cette réussite m’apporte un sentiment de fierté, et je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès », ajoute Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile.

« Tout au long de cette campagne de financement, l’équipe dédiée, dont notre groupe d’élus, a été positive et confiante de réaliser l’objectif. Nous avons été impliqués à chaque étape de cet audacieux défi. Je dirais même avoir senti une véritable mise en commun de notre intention de réussite ainsi qu’une connivence motivante. Ce fait notable ajoute certainement à notre fierté commune d’assurer une pérennité à cette installation importante pour le développement du sud du comté. Encore bravo à tous! », s’exclame Mathieu Rivest, député provincial de Côte-du-Sud.

Pour le député fédéral de la circonscription, Bernard Généreux, la valeur d’un engagement communautaire n’a pas de prix, puisque l’infrastructure sportive et touristique de Saint-Pamphile ne pourrait fonctionner adéquatement sans l’apport de bénévoles dévoués. « Le club de golf de Saint-Pamphile est aussi un endroit communautaire pour toute une région qui est plus solidaire que jamais. Nous n’aurions jamais pu atteindre notre objectif sans l’apport des entreprises du milieu. Merci, de tout cœur, au conseil municipal qui croit à la valeur de ce joyau de notre milieu », déclare-t-il.

Il est à noter qu’une participation à la campagne de financement est toujours possible en communiquant directement avec le Club au 418 356-3666. « Ce qu’il faut retenir de cette campagne de financement est la fierté et la détermination dont ont fait preuve les gens et les entreprises du sud de la MRC de L’Islet à vouloir conserver une infrastructure de loisir telle que le Club de golf Matériaux Blanchet. Je souhaite que cette initiative soit contagieuse dans d’autres milieux de notre région. Bravo! », conclut quant à lui Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.