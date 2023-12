École Destroismaisons : 100 000 $ pour des cours de musique et de danse gratuits

L’École de musique et de danse Destroismaisons annonce l’obtention de deux aides financières provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec totalisant un montant de 100 000 $. Ces subventions permettront à l’école d’offrir gratuitement plusieurs activités de musique et de danse sur le territoire de la MRC du Kamouraska durant la prochaine année.

Plus précisément, 50 000 $ provenant de l’appel de projet en Appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif permettront d’offrir des activités en musique et en danse aux enfants des centres de la petite enfance La Farandole et Pitatou. Les enfants ont accès à des séances d’activités axées sur la découverte d’instruments de musique, comme la guitare, le violon, la flûte traversière, les percussions ou encore des activités de danse tel que l’éveil à la danse.

Un autre montant de 50 000 $ provient du programme Aide aux projets, volet Accueil et permet à l’école de mettre en place une campagne de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique d’activités culturelles sur la santé mentale des jeunes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

En collaboration avec les intervenants du Collège, les élèves sont invités à participer gratuitement à différents projets de groupe, comme la chorale de Noël, l’initiation à la danse contemporaine, les cours de hip-hop ou encore l’ensemble de percussions. De plus, deux kiosques du midi seront organisés pour permettre aux jeunes de discuter avec une psychologue.

« Je suis fier de voir que mon gouvernement soutient des projets artistiques tels que ceux proposés par l’École de musique et de danse Destroismaisons. Ces initiatives contribuent au développement artistique de nos jeunes et de nos tout-petits en plus de leur permettre de développer des compétences précieuses qui les aideront tout au long de leur vie. J’en profite pour saluer le travail de l’organisation et de son équipe pour sa présence essentielle et dynamique dans notre communauté », mentionne le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest.

Il est à noter que ces deux projets sont d’une valeur totale de plus de 135 000 $ et que les CPE La Farandole, Pitatou ainsi que le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont partenaires dans la réalisation des projets en contribuant en services à la planification des activités.

« Ces activités gratuites permettent à des jeunes qui n’ont pas toujours les moyens de s’offrir des cours de musique ou de danse de vivre des expériences uniques et de profiter des bienfaits que ces activités peuvent leur apporter », explique François Landry, directeur général de l’École Destroismaisons.

Source : École Destroismaisons