Lors de la fin de semaine du 25 et 26 novembre derniers, les agents de la Sûreté du Québec ont patrouillé les sentiers des MRC de L’Islet, Montmagny et de Bellechasse en VTT. Au total, 11 constats d’infraction ont été donnés et les agents ont procédé à deux arrestations pour possession d’arme à feu sans permis.

Les deux armes ont été saisies et les individus ont été libérés en attente de la suite des procédures.