Ecorad de Saint-Jean-Port-Joli : Un engagement environnemental exemplaire

Plus de 400 personnes se sont réunies lors de la récente journée portes ouvertes organisée par Ecorad à Saint-Jean-Port-Joli. Cet événement a mis en lumière une entreprise unique en son genre, dédiée à la restauration et à la remise à neuf de véritables joyaux : des radiateurs ornementaux en fonte.

« J’ai été élevé à Montréal. Quand j’étais jeune, le soir des vidanges, on ramassait les métaux avec mon père et mes frères pour les recycler. Papa était un bricoleur. Moi, je passais mes étés à Saint-Jean-Port-Joli, et j’ai commencé à ramasser les radiateurs ornementaux. J’ai été influencé par les artistes, artisans-sculpteurs, parce que je savais que pour qu’un radiateur puisse avoir le relief voulu, tout commençait par une pièce de bois sculptée », raconte Pierre Lemieux, président fondateur d’Ecorad, dont la passion pour ces trésors architecturaux se marie harmonieusement à un engagement profond envers la protection de l’environnement.

Cette sensibilité à la réutilisation des matériaux l’a accompagné tout au long de sa vie, jusqu’à ce qu’une idée novatrice prenne forme dans son esprit. « J’ai quitté Montréal en 1974 avec un lot de radiateurs. C’est comme ça que tout a commencé, même si tout le monde me trouvait fou et se demandait ce que j’allais bien faire avec ces radiateurs ».

En 1978, il franchit une étape décisive en transformant les premiers radiateurs en radiateurs électriques, donnant ainsi naissance à Ecorad. Pourquoi la fonte? « C’était le meilleur matériau. Il n’est pas très cher, et c’est le plus efficace pour émettre un chauffage radiant », ajoute-t-il.

Pierre Lemieux n’est pas seulement un homme d’affaires, c’est un écologiste dans l’âme. « Pourquoi j’ai fait ça? Pour ça : la protection de la planète », dit-il en pointant vers l’extérieur. Cette préoccupation environnementale est profondément ancrée dans l’ADN même d’Ecorad. L’usine est entièrement construite avec des matériaux recyclés, une démonstration concrète de son engagement à réduire son empreinte écologique.

L’importance de cette démarche a été soulignée lors de la récente journée portes ouvertes, où pas moins de 400 personnes se sont rendues à l’usine pour découvrir la méthode de restauration des anciens radiateurs en fonte. « Je suis très fier », confie l’entrepreneur, évoquant le chemin parcouru depuis les débuts modestes de l’entreprise. « Nous avons tout construit. Maintenant, nous sommes 14 employés. »

À travers Ecorad, Pierre Lemieux incarne une vision alternative, où la durabilité et la préservation des ressources naturelles priment sur la production de masse et le gaspillage. « Notre planète s’en va au diable », conclut-t-il, soulignant l’urgence d’adopter des comportements plus responsables.