Éditorial : Les occasions manquées

Retour dans le temps. Nous sommes en janvier 2020. Marie-Eve Proulx est toujours à ce moment ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. Dans les bureaux de son collègue André Lamontagne, on s’abreuve depuis son élection de toute la littérature pondue au fil du temps au sujet de l’ITA, dans l’objectif de déposer un projet de loi qui changera son statut de façon pérenne et durable.

3 Septembre 2020. André Lamontagne, Marie-Eve Proulx et la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann sont à Rimouski et annoncent la somme de 630 000 $ pour une étude d’opportunités devant évaluer la décentralisation du programme de médecine vétérinaire de l’UdeM vers l’UQAR. Nous sommes à deux mois et demi du dépôt du projet de loi 77 qui constituera l’ITAQ, la dotera d’un conseil d’administration et lui donnera toute l’autonomie souhaitée en matière d’enseignement pour bien assurer son avenir. Marie-Eve Proulx et André Lamontagne font des sourires à la caméra, la première sans jamais mobiliser ses élus locaux en coulisse afin d’obtenir cette formation porteuse et complémentaire à ce qui est déjà offert à La Pocatière dans son propre comté et la région qu’elle représente, le second sans penser suggérer d’attacher le futur pavillon qu’il faudra construire à la nouvelle institution qu’il s’apprête à créer avec le dépôt de son projet de loi le 26 novembre.