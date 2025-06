L’information régionale, aussi essentielle que fragile

Le journal La Terre de chez nous a lancé la campagne « Si nous cessions d’exister, vous pourriez en être renversés », initiée afin d’alerter le public sur l’urgence de soutenir les médias québécois, particulièrement en région. Par ce slogan et une série d’initiatives engageantes, l’hebdo agricole souhaite provoquer une prise de conscience sur la fragilité du modèle économique de l’information locale, malgré un lectorat fidèle et avide de nouvelles vérifiées.

« On veut brasser la cage, et faire en sorte que les gens comprennent qu’une information de qualité ne tombe pas du ciel », affirme la rédactrice en chef Ariane Desrochers. Elle souligne que pour seulement quelques dollars par mois, il est possible d’appuyer un contenu utile, rigoureux, et ancré dans les réalités du territoire.