L’avenir appartient à ceux qui se mobilisent

Le comité Sauvons notre piscine a manifesté sa fierté devant les résultats de sa mobilisation. L’annonce de l’atteinte de l’objectif de récolter 1 million $ dans le milieu a fait la preuve que les citoyens de la région ont à cœur le maintien d’une piscine publique sur leur territoire.

L’atmosphère était résolument optimiste lors du point de presse qui réunissait les membres du comité Sauvons notre piscine, ainsi que plusieurs dignitaires et donateurs. Il faut dire que l’argent recueilli auprès de la population permet d’espérer une première pelletée de terre au cours de la session d’hiver 2025-2026, selon Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière.

En entrevue avec Le Placoteux, Frédéric Busseau, coordonnateur du Service des communications et du développement des effectifs étudiants du Cégep, a confirmé que les plans et devis présentés sont toujours valides. « Le plan de 12 M$ tient toujours la route. Si on peut attacher le montage financier, on pourra aller tout de suite en appel d’offres. Ensuite, il faudra compter deux ans pour réaliser les travaux. L’objectif est d’agir sans tarder. »

Toute une région en action

La générosité des grands donateurs a été soulignée lors du point de presse, à juste titre. Leur implication était nécessaire étant donné l’ampleur du montant à recueillir. Mais l’enthousiasme du grand public, fouetté par le dynamisme contagieux du comité Sauvons notre piscine, a donné son élan à la vague qui a permis d’atteindre l’objectif.

Francine Lamarre, membre du comité, professeure d’éducation physique retraitée du Cégep et nageuse convaincue, souligne l’impact immense de la piscine pour la communauté : « L’utilisation de la piscine est à 90 % communautaire, c’est extrêmement important pour les gens. »

Chacun selon ses moyens, les citoyens ont versé 87 000 $ dans la cagnotte, ce qui a suscité l’intérêt de donateurs plus importants, convaincus par le dynamisme citoyen. Des discussions sont d’ailleurs toujours en cours pour recueillir les 1,4 M$ nécessaires pour compléter le montage financier.

Il faut aussi tenir compte que la Fondation du Cégep de La Pocatière versera un certain pourcentage des dons reçus pour bonifier le total. Toute cette mobilisation pousse à l’optimisme quant au succès ultime de l’opération.

Frédéric Busseau conclut en rappelant que le Cégep « a toujours été un bon élève dans ce dossier. On a toujours suivi les délais, et fait ce qui était attendu de nous dans les suivis administratifs. Tant que le montage financier ne sera pas bouclé, on ne sort pas le champagne trop vite, mais nous arrivons au terme de la campagne citoyenne, et nous sommes très reconnaissants devant l’effort de la population. On retourne maintenant à nos devoirs, et nous poursuivons les pourparlers avec des partenaires qui nous donnent l’espoir d’aller chercher le montant qui reste. »

Le Cégep ne sera d’ailleurs pas seul pour le reste du parcours. « Le comité Sauvons notre piscine reste en place jusqu’à la première pelletée de terre. On va veiller au grain, il n’est pas question de laisser aller le dossier », affirme Francine Lamarre.

La campagne de financement se poursuit jusqu’à la fin novembre sur la plateforme Zeffy (www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/je-sauve-ma-piscine), ou en balayant le code QR ci-contre.

Image code QR : Il reste encore quelques jours pour contribuer à la campagne Faites partie de la vague.

Un moitié-moitié qui retourne à la source

Lorsque les responsables ont procédé au tirage du moitié-moitié organisé par le comité Sauvons notre piscine, le destin s’en est mêlé, comme si la cause dépassait les individus.

En effet, le gagnant du tirage, effectué quelques minutes avant le point de presse qui devait annoncer l’atteinte de l’objectif, n’était nul autre que Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière. D’abord ébahi, ce dernier a immédiatement annoncé qu’il remettait son prix de 10 375 $ à la Fondation du Cégep, dont le programme Placements Cégeps permettra de bonifier les dons reçus pour la piscine.

C’est ainsi que le concours, qui a permis de recueillir 20 750 $, versera au dossier piscine une cagnotte de plus de 18 000 $, une fois déduits les frais pour l’organisation et la gestion. Comme si même le hasard avait souhaité contribuer à la cause.

Les donateurs dans le projet de rénovation de la piscine

Lors du point de presse, les donateurs du projet ont été présentés au public sur un thème de circonstance.

Couloir #1 – 5000 $ à 9999 $

Nicole Généreux

Michel Forget

Mallette de La Pocatière

Restaurant Toujours Mikes de La Pocatière

Solutions Novika

Transit Métal

Couloir #2 – 10 000 $ à 99 999 $

Avantis

Tourbières Lambert

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve

Campagne populaire

Couloir #3 – 100 000 $ à 249 999 $

Pierre Chouinard, ancien utilisateur de la piscine

Rousseau Métal

Pierre Raymond

Couloir #4 – 250 000 $ à 499 999 $

Premier Tech

Desjardins – Fonds du Grand Mouvement et Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière

Couloir #5 – 100 000 $ à 249 999 $

MRC de L’Islet

Couloir #6 – 500 000 $ et plus

Ville de La Pocatière

Cégep La Pocatière

Couloir #7 – 1 000 000 $ et plus

MRC de Kamouraska

Gouvernement du Québec

Chronologie d’un dossier complexe

Juin 2021:Après une première étude entamée en 2020, dépôt de la première demande de financement au ministère de l’Enseignement supérieur

Mai 2023:Fermeture préventive de la piscine

Début juillet 2024: Le Cégep de La Pocatière essuie d’autres refus de financement par Québec

15 juillet 2024: Recommandation de fermeture de la piscine par la direction du Cégep

Été 2024: Devant l’urgence de trouver des solutions, le milieu politique et communautaire se mobilise

25 septembre 2024: Le Cégep reporte la fermeture au 29 janvier 2025

Octobre 2024: La MRC de Kamouraska confirme qu’elle investira 1,2 M$

19 octobre 2024: Tenue d’un rassemblement organisé par le comité Sauvons notre piscine

30 janvier 2025: Le Cégep demande aux élus de confirmer le financement manquant pour rénover la piscine régionale (le manque à gagner est alors de 4,1 M$)

Mars 2025: Contribution de la MRC de L’Islet de 225 000 $

Juin 2025: Québec ajoute 1 M$ à sa contribution

2 juillet 2025: Le comité Sauvons notre piscine et son président d’honneur Bernard Généreux lancent une campagne citoyenne

10 novembre 2025: La campagne Faites partie de la vague dépasse 1 M$ et le montage financier atteint 10,6 M$ sur 12 M$