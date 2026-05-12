Une tour de télécommunication sera érigée à Saint-Denis-De La Bouteillerie

Le conseil municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie confirme son appui au projet de tour de télécommunication sur son territoire. Au terme de la séance d’information publique tenue le 9 avril, à laquelle une cinquantaine de citoyens ont participé, le conseil municipal conclut que ce projet subventionné répond à un besoin concret.

« La tour offrira des retombées durables pour la communauté. En milieu rural, une connectivité fiable est un service essentiel : elle renforcera la sécurité, facilitera l’accès aux services, soutiendra les familles et les entreprises, et contribuera de ce fait à l’attractivité du territoire », note le conseil, considérant qu’il s’agit d’une occasion d’améliorer la qualité de vie et la vitalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie, sans coût direct pour les contribuables, et qu’il ne faut pas la laisser passer.

« Le projet est encadré par des exigences gouvernementales : la tour doit couvrir une zone actuellement sans service cellulaire à l’est de Rivière-Ouelle, et ne peut concurrencer des infrastructures déjà en place. Ces contraintes limitent fortement les emplacements possibles, d’autant qu’aucune infrastructure existante ne peut accueillir l’équipement dans la zone visée. Le constat est sans équivoque : dans le cadre de ce projet gouvernemental qui doit être réalisé avant le 31 décembre 2026, soit la tour se réalise à l’emplacement retenu, soit elle ne se réalise pas », lit-on dans le communiqué émis par les élus, qui précisent qu’en milieu rural peu densifié, les investissements privés pour améliorer la couverture sont rares. « Le fait d’être ciblée par un programme subventionné représente une opportunité sans coût pour la municipalité ; si le projet n’aboutit pas, il est peu probable qu’un financement comparable revienne à court terme. »

C’est donc dans ce contexte que le conseil municipal a pris la décision d’aller de l’avant, et a adopté le 16 avril, lors d’une séance extraordinaire, un premier projet de règlement (Règlement n° 397) modifiant l’article 8.3 du règlement de zonage afin de permettre la réalisation de la tour de télécommunication.

« Je comprends les inquiétudes exprimées par certains citoyens, notamment quant à l’impact visuel d’une telle structure. Le conseil estime néanmoins que l’accès à des services de communication modernes est essentiel à la sécurité, à la vitalité et à l’attractivité de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Notre rôle, comme élus, est de prendre les décisions dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté », affirme Frédéric Landry, maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Une assemblée publique de consultation sur le projet de modification du règlement de zonage se tiendra le 14 mai à 19 h 30, à la salle du conseil municipal. La Municipalité invite l’ensemble de ses citoyens à y prendre part.