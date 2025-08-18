Employés municipaux contre Sûreté du Québec

Dans le cadre du tournoi de deck-hockey organisé par la Ville de Saint-Pamphile, un match amical a opposé les employés municipaux à des membres de la Sûreté du Québec. Cet événement sportif avait pour but d’amasser des fonds pour un organisme local.

Grâce aux inscriptions des joueurs, fixées à 20 $ chacune, un montant de 400 $ a été récolté. Ce montant a été bonifié par un don de 500 $ de l’APPQ – Fonds humanitaire, et par une contribution additionnelle de 100 $ de la part de la Municipalité, portant le total à 1000 $.

La remise officielle du don a eu lieu lors de la présentation du match, en présence des équipes participantes, et a été faite à la Maison de la famille, un organisme œuvrant auprès des familles de la région.

La Ville de Saint-Pamphile s’est dite reconnaissante envers tous les participants, partenaires et donateurs ayant contribué à la réussite de l’activité ainsi que les spectateurs qui étaient présents pour l’occasion.

Source : Ville de Saint-Pamphile