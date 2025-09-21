La nouvelle Ville de La Pocatière… du rêve à la réalité

C’est le 3 septembre dernier que le gouvernement du Québec a officiellement entériné la recommandation de la Commission municipale du Québec et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, concernant la demande de regroupement déposée par les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime-d’Ixworth ainsi que la Ville de La Pocatière. Le tout a été publié dans la Gazette officielle du Québec le même jour.

Les membres des trois conseils municipaux se réjouissent de l’issue positive du projet. Après plus de deux ans de rencontres, d’études, d’analyses financières et fiscales, et de multiples consultations publiques, ils voient dans cette nouvelle étape une occasion de développer la nouvelle collectivité de 6400 citoyens avec efficacité et efficience.

Le travail n’est toutefois pas terminé pour eux, puisque la première assemblée ordinaire du conseil municipal provisoire de la nouvelle ville, constitué des 18 élus des trois municipalités regroupées, aura lieu le lundi 22 septembre à 19 h, à la salle Desjardins du Centre Bombardier. La deuxième assemblée aura lieu au même endroit le mercredi 1er octobre à 20 h.

Finalement, la troisième assemblée ordinaire regroupera le deuxième conseil municipal provisoire, constitué des six conseillers et du maire élus lors de l’élection générale qui aura lieu dans toutes les municipalités et les villes du Québec, le dimanche 2 novembre prochain.

Les équipes administratives des trois municipalités sont également à pied d’œuvre pour réaliser l’imposant volet administratif du regroupement, et se rendront disponibles pour répondre aux questions qui se présenteront dans les prochains mois. On compte sur cette synergie politique et administrative pour que le groupement bénéficie à toute la collectivité.

Source : Ville de La Pocatière