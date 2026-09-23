La Pocatière met son Vélopartage en circulation

La Pocatière offre désormais à sa population une nouvelle façon de se déplacer, avec le lancement d’un service de vélopartage à assistance électrique. Le projet, actuellement en phase de test pour la période estivale, met à la disposition des utilisateurs une quinzaine de vélos répartis dans trois stations sur le territoire : au Centre Bombardier, au Cégep et au centre commercial.

Le service permet de louer un vélo électrique pour effectuer un déplacement dans la ville. Pour y accéder, les utilisateurs doivent télécharger l’application La Pocatière : Vélopartage, disponible sur les plateformes Apple et Google Play, puis créer un compte et y enregistrer un mode de paiement.

Une fois l’application installée, il suffit de sélectionner le produit désiré, de localiser une station, et de choisir un vélo disponible. Pour déverrouiller un vélo, l’utilisateur doit entrer son numéro dans l’application en inscrivant d’abord le chiffre 0, suivi du numéro à cinq chiffres inscrit sur le vélo. À la fin du déplacement, le vélo doit être verrouillé à une station, ce qui met automatiquement fin au trajet dans l’application.

La localisation des stations et la disponibilité des vélos peuvent être consultées directement dans l’application. Une carte interactive est également accessible sur le site internet de la Ville de La Pocatière. On peut retourner le vélo à n’importe quelle station, pas nécessairement à celle où il a été loué.

La tarification a été établie en fonction de la durée des déplacements et de la fréquence d’utilisation. Un un trajet unique de 90 minutes coûte 5 $, un abonnement de 30 jours coûte 25, et un abonnement de saison de quatre mois 100 $.

Le maire de La Pocatière Vincent Bérubé voit dans cette expérience une occasion d’explorer une nouvelle forme de mobilité. « C’est une belle occasion de se déplacer autrement, de découvrir la ville, et de profiter de nos infrastructures », souligne-t-il sur sa page Facebook.

Le projet devait initialement voir le jour dès l’été 2023, alors que La Pocatière souhaitait déjà offrir des vélos électriques en libre-service à sa population. Sa mise en œuvre a toutefois été retardée après la fermeture de l’entreprise qui devait fournir les vélos.

La Ville peut donc mettre le projet à l’essai cet été. Comme il s’agit d’une première phase de déploiement, la disponibilité des vélos demeure limitée. Cette période permettra notamment de voir comment le service est utilisé, et d’évaluer son potentiel pour les déplacements quotidiens et la découverte de La Pocatière autrement.