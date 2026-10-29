La saison de la grippe pourrait arriver plus tôt cette année

La saison de la grippe pourrait se manifester plus tôt qu’à l’habitude cette année au Québec. Devant cette possibilité, les autorités de santé publique invitent les personnes les plus vulnérables à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir les vaccins recommandés contre les infections respiratoires.

La campagne de vaccination 2026 contre la grippe et la COVID-19 est donc lancée, alors que certaines clientèles peuvent également recevoir un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Selon les tendances observées, la circulation des virus respiratoires pourrait s’intensifier plus rapidement cet automne. La Santé publique souhaite ainsi que les personnes à risque soient adéquatement protégées avant la période des Fêtes, un moment de l’année où les rassemblements favorisent notamment la transmission des infections.

Les personnes vulnérables particulièrement visées

La vaccination gratuite contre la grippe et la COVID-19 est notamment recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, à celles qui vivent avec certaines maladies chroniques, ainsi qu’aux femmes enceintes.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, ou qui souffrent de problèmes cardiaques, pulmonaires ou rénaux font également partie des clientèles ciblées. La directrice nationale de santé publique, la Dre Caroline Quach-Thanh, rappelle que la vaccination demeure l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les risques de complications graves. « Comme chaque année, les virus respiratoires circuleront davantage au cours des prochains mois. Pour les personnes le plus à risque de développer des complications, la vaccination demeure l’un des meilleurs moyens de se protéger contre les conséquences les plus graves de ces infections. »

Elle encourage d’ailleurs les personnes concernées à ne pas attendre que la saison de la grippe soit officiellement commencée avant de prendre rendez-vous.

Un objectif de vaccination de 80 %

Cette année, Québec souhaite atteindre un taux de vaccination d’au moins 80 % parmi les groupes les plus à risque, tant pour la grippe que pour la COVID-19 et le VRS.

Afin de faciliter la démarche, les trois vaccins peuvent être administrés lors d’une même visite, lorsque cela est indiqué. Par ailleurs, depuis le 30 septembre, le nirsévimab, un anticorps monoclonal destiné à prévenir les infections graves causées par le VRS, est également offert aux nourrissons admissibles.

Les personnes qui souhaitent des précisions sur les critères d’admissibilité, ou tout simplement prendre rendez-vous peuvent consulter le site Québec.ca/campagnevaccination.