Un atelier pour redécouvrir la rivière Trois Saumons

La rivière Trois Saumons retrouve peu à peu son visage naturel… et ses habitantes d’autrefois. Le samedi 2 août, la population est invitée à plonger au cœur de cette renaissance écologique en participant à un atelier consacré à l’anguille d’Amérique, et au projet de restauration de l’embouchure de la rivière. L’événement se tiendra de 10 h à midi au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli.

Organisé par la MRC de L’Islet en collaboration avec l’Organisme des bassins versants (OBV) de la Côte-du-Sud, l’atelier vise à faire connaître le fruit des efforts déployés en 2024 pour redonner à la rivière sa pleine vocation écologique. Grâce à la suppression du barrage à son embouchure, l’anguille d’Amérique peut désormais remonter la rivière Trois Saumons, renouant ainsi avec un habitat qui lui était inaccessible depuis des décennies.

Aurélie Bousquet, chargée du projet pour la MRC de L’Islet et représentante de l’OBV de la Côte-du-Sud, présentera les dessous de cette démarche de restauration. Elle expliquera comment les travaux ont été menés, les défis rencontrés, et les retombées attendues pour la biodiversité locale.

Puis, place à l’histoire et à la biologie avec Judith Douville, présidente de la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé et du Musée de la mémoire vivante. Elle fera découvrir aux participants les particularités de l’anguille d’Amérique : son cycle de vie unique, sa migration jusqu’à la mer des Sargasses, ainsi que les méthodes de pêche traditionnelles qui ont marqué la région. Une visite sur les rives du fleuve Saint-Laurent permettra également de mieux comprendre le lien vital entre cet environnement et l’espèce.

Pour clore la matinée sur une note gourmande, les curieux auront droit à une dégustation de produits du terroir mettant en vedette l’anguille d’Amérique, gracieusement offerte par Les Trésors du fleuve. Une manière savoureuse de joindre l’utile à l’agréable.

Source : Aurélie Bousquet