Et dans le Guide Michelin

Si vous n’avez pas encore essayé la table de Côté Est à Kamouraska, vous devriez réserver tout de suite, parce que l’endroit risque d’être couru. Pour la deuxième année consécutive, Côté Est est le seul établissement du Kamouraska à figurer dans le prestigieux Guide Michelin, dans la sélection BIB gourmand.

Les autres établissements de restauration du Bas-Saint-Laurent qui figurent au palmarès 2026 sont Le Narval de Rimouski avec une étoile, le Losange à Rimouski qui obtient un BIB gourmand, ainsi que Les Affamés à Rimouski et La Porte arrière de Rivière-du-Loup qui figurent au sein des recommandations.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que Côté Est en a pour tous les goûts avec la Cantina, très accessible dans tous les sens et la Buvette, plus bistronomique. Nous sommes très contents, et nous aurons une belle saison », commente la copropriétaire Perle Morency. « Être là pour les gens de la place, c’est ce qui nous tient le plus à cœur ».

Pour elle, ce qui se passe dans la région et au Québec actuellement côté culinaire est extraordinaire. « C’est vraiment chouette. Je pense qu’il y a énormément d’ébullition autour de la culture culinaire, pas juste la gastronomie, la culture culinaire. »

Tourisme Bas-Saint-Laurent a félicité les cinq restaurateurs qui ont conservé leur place au palmarès de la deuxième sélection du Guide Michelin, une reconnaissance internationale pour le Québec et le Bas-Saint-Laurent. La sélection complète comprend maintenant 121 adresses.

« Nous tenons à féliciter ces restaurateurs pour leur audace, leur créativité et la qualité de leur offre. Ce rayonnement international bénéficie à l’ensemble de notre région! Le tourisme gastronomique connaît d’ailleurs une popularité sans précédent. Il permet aux visiteurs de vivre des expériences distinctives et personnalisées qui mettent en évidence l’excellence de notre savoir-faire culinaire, ainsi que la qualité de nos produits du terroir », commente Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Intégrer un groupe prestigieux

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec et ses partenaires célèbrent aussi le dévoilement de la deuxième sélection du Guide Michelin Québec, et réaffirment leur fierté pour la scène gastronomique québécoise. Pour cette nouvelle sélection, le Guide Michelin ajoute 32 établissements à ceux répertoriés en 2025. De ce nombre, quatre restaurants reçoivent des étoiles Michelin pour la première fois : l’Auberge Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-du-Parc, Hoogan et Beaufort à Montréal, Le Clan à Québec et Sushi Nishinokaze à Montréal. Le restaurant Tanière3, situé à Québec, conserve ses deux étoiles.

« Cette deuxième sélection du Guide Michelin confirme à nouveau la qualité exceptionnelle de l’offre gastronomique québécoise, et le savoir-faire remarquable de ses artisans. Il s’agit d’une formidable vitrine pour l’industrie touristique et les régions du Québec. L’excellence de la scène gastronomique québécoise est une source de fierté collective, et contribue au rayonnement du Québec ici comme à l’international », note Geneviève Cantin, présidente-directrice générale Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Pour la ministre du Tourisme Amélie Dionne, découvrir le Québec, c’est aussi découvrir la créativité de nos chefs, et goûter aux mets et produits locaux qu’ils mettent en valeur de manière remarquable. « Grâce à eux, nos visiteurs vivent une expérience culinaire distinctive qui contribue à l’attractivité de notre destination. Je suis heureuse qu’une publication aussi prestigieuse que le Guide Michelin fasse de nouveau rayonner leur talent. »