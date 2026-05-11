Les Lauriers de la gastronomie québécoise : Le Kamouraska à l’honneur

La réputation d’excellence de la gastronomie du Kamouraska a encore une fois été confirmée lors de la 8e présentation du Gala des Lauriers de la gastronomie québécoise qui se tenait récemment à Montréal. Des 17 lauréats, quatre sont du Kamouraska.

Martin Desautels de la microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André-de-Kamouraska a mérité le Laurier du Brasseur de l’année. Le prix Cantine de l’année a été remis à La Cantina de Kamouraska, tandis que le Festival des champignons forestiers du Kamouraska l’a emporté comme Événement gastronomique de l’année. Mycomigrateur, l’aventure gastronomique mycologique de Côté Est à Kamouraska, est reparti avec le prix du Tourisme gastronomique.

Les Lauriers décrivent le Festival des champignons forestiers du Kamouraska comme l’événement phare du mycotourisme québécois. « Depuis 2015, le Festival réunit chaque année en septembre chefs, producteurs, scientifiques et gourmands autour d’ateliers culinaires, de conférences mycologiques, d’excursions en forêt et d’un marché aux champignons. » Notons que ce festival a été Lauréat du prix Excellence Tourisme dans la catégorie Innovation en 2022.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants et honorés que le Festival des champignons forestiers du Kamouraska ait été sacré événement gastronomique de l’année. Une magnifique reconnaissance et une vraie tape dans le dos pour nous encourager à poursuivre notre travail de dynamisation de notre région, note Pascale G. Malenfant, conseillère en développement mycologique et innovation à la MRC de Kamouraska. Les promoteurs de l’événement — MRC de Kamouraska, Biopterre, Côté Est et Tourisme Kamouraska — souhaitons partager ce prix avec l’ensemble des acteurs qui apportent sa qualité au festival, et contribuent à hausser sa scène gastronomique. Ce sont 60 entreprises qui mettent en lumière les champignons, et qui en font des produits d’exception [pour] la dizaine de restaurants qui font de la Zone Bouffe du festival un lieu que vous voulez visiter du 18 au 20 septembre. Longue vie au Festival des champignons forestiers du Kamouraska ! »

Un doublé

Pour Perle Morency, de Côté Est à Kamouraska, la satisfaction est double, avec les prix de Cantine de l’année pour la Cantina et Tourisme gastronomique pour Mycomigrateur, aventure gastronomique mycologique. « C’est le résultat de travailler sept jours sur sept et 365 jours par année. La Cantina et le Mycomigrateur sont des modèles de restauration innovants et différents. Nous avons su nous réinventer, et avons brisé les murs de la restauration classique avec des modèles originaux. C’est ça qui a été reconnu », dit Mme Morency qui siège au conseil d’administration des Lauriers, et vante la chaîne de valeur du Kamouraska, du producteur au transformateur, et jusqu’au restaurateur.

La Cantina est le projet estival de Kim Côté et Perle Morency, également propriétaires du restaurant Côté Est. Dans un esprit libre et convivial, on propose une cuisine simple et créative inspirée des cantines, mettant à l’honneur les produits du Bas-Saint-Laurent — fruits de mer, viandes locales et légumes de saison —, le tout dans un décor ouvert sur le fleuve Saint-Laurent », note le jury. El’Drée Tacos de Saint-Denis-De La Bouteillerie était aussi nommé dans cette même catégorie.

« Le Mycomigrateur est une expérience-expédition gastronomique et nature offerte par le restaurant Côté Est à Kamouraska. Guidée par le chef Kim Côté à bord d’un Land Cruiser rétro, cette sortie dans le Haut-Pays du Kamouraska s’adapte aux envies de chaque groupe de quatre aventuriers : découverte des produits forestiers, repas cuisiné en pleine nature, apéro sauvage, ou visite d’un producteur local », lit-on dans le descriptif des finalistes des Lauriers.

Bière sur feu de bois

Quant au brasseur de l’année, Martin Desautels, on souligne qu’il cultive une approche profondément artisanale du brassage, où le temps, le feu et la matière jouent un rôle central. « Inspiré par les traditions brassicoles européennes, il a choisi de brasser sur feu de bois, une méthode rare qui exige précision, intuition et présence constante. À travers ses bières, il cherche à créer des brassins vivants, façonnés par le geste du brasseur et par les ingrédients du territoire. »

Sur la scène des Lauriers, Martin Dessautels s’est dit honoré d’être là. « C’est aussi un honneur que les brasseurs finissent par arriver à la gastronomie aussi, et qu’on fasse partie du gros trip de bouffe, parce que nous autres aussi, on travaille fort pour faire des produits hallucinants, et on aime ça être sur vos tables. »

Pour Perle Morency, tous ces prix sont rendus possibles « grâce à nos prédécesseurs qui ont mis en valeur le Kamouraska gastronomique. Ils étaient là avant nous, ont ouvert le chemin, et ont eu le courage de croire qu’on pouvait faire les choses différemment au Kamouraska », dit-elle, soulignant que le Kamouraska est le berceau de l’agriculture au Canada. « Ça nous place en position de leadership pour le Québec et le Canada. »

La soirée, animée par le chef et communicateur Danny St-Pierre, s’est déroulée en présence de nombreux dignitaires dont la mairesse de Montréal Soraya Martinez-Ferrada, la ministre Chantal Rouleau, ainsi que le maire de Québec Bruno Marchand qui accueillera l’événement l’an prochain.