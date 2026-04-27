Événement violent à La Pocatière : Un blessé par balle et un suspect accusé de tentative de meurtre

L’enquête entourant l’événement violent survenu le vendredi 24 avril, tôt en matinée, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a pris une tournure plus grave au fil des heures, alors que de nouveaux éléments sont venus préciser la nature et le déroulement des faits.

Vers 6 h 40, les services d’urgence ont été appelés à intervenir à une résidence située sur le chemin de la Station, à la suite d’une altercation impliquant plusieurs individus. Dans un premier temps, les informations faisaient état d’un homme ayant été violemment battu. Or, la Sûreté du Québec a confirmé par la suite qu’un individu avait également été atteint par balle lors de l’événement.

En effet, selon les informations recueillies par Le Placoteux auprès du sergent Frédéric Deshaies du Service des communications de la Sûreté du Québec, deux personnes se trouvaient à l’intérieur de la résidence au moment où quatre individus se seraient introduits de force dans le logement. Une confrontation aurait alors éclaté entre les occupants et les intrus.

Au cours de l’altercation, un des occupants aurait fait usage d’une arme à feu. Deux des suspects auraient été atteints. L’un d’eux, un homme dans la vingtaine, a subi des blessures graves. Abandonné sur place dans un premier temps, il a finalement été pris en charge par les services d’urgence, puis transporté vers un centre hospitalier. Son état est jugé critique, bien que stable, et les autorités ont craint pour sa vie au moment des événements.

Un second homme impliqué dans l’affaire s’est présenté de lui-même dans un centre hospitalier avec des blessures importantes, sans que sa vie soit en danger.

Arrestations et accusation grave

Dans les heures suivant l’événement, une opération policière impliquant la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Lévis, a permis l’arrestation de deux personnes liées à la résidence visée. Celles-ci ont été rencontrées par les enquêteurs. Le dossier a été confié à la Division des crimes majeurs en raison de la gravité des gestes posés, et de l’utilisation d’une arme à feu.

Un individu identifié comme étant Pierre-Michel Chénard, 35 ans, a comparu en lien avec les événements, et fait face à une accusation de tentative de meurtre. Une autre personne a également été arrêtée puis libérée en attendant la suite des procédures judiciaires.

Un contexte lié au crime organisé

Les autorités confirment que l’événement serait lié à un conflit entourant le partage des revenus issus du trafic de stupéfiants. Selon les éléments d’enquête, il s’agirait d’un affrontement entre individus liés à des groupes criminalisés, ce qui laisse croire à un possible règlement de comptes.

Plusieurs éléments demeurent à éclaircir, notamment le rôle précis de chacun des individus impliqués, ainsi que les circonstances exactes ayant mené à l’usage de l’arme à feu. La Sûreté du Québec indique que l’enquête se poursuit activement.