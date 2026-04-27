Projet de statues historiques en Côte-du-Sud : Une initiative pour raviver la mémoire collective

José D. Soucy est bien connu dans la région. Journaliste et chroniqueur, il est d’abord citoyen de Berthier-sur-Mer et féru d’histoire. L’homme désire voir émerger un projet d’édification de statues historiques en Côte-du-Sud afin de rendre hommage à des figures marquantes liées à l’histoire régionale et nationale.

Dans un document de réflexion transmis à la fois aux élus et aux médias locaux, José Dave Soucy propose l’érection d’un monument à l’effigie de Charles Huault de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648, et figure à l’origine du nom de la ville de Montmagny. Il souhaite également rendre hommage au capitaine Alexandre Berthier, personnage clé ayant mené à la fondation de Berthier-sur-Mer, ainsi qu’à l’ancien premier ministre du Québec Adélard Godbout, député de L’Islet et acteur clé de la modernisation du Québec, notamment par l’instauration du droit de vote des femmes en 1940, l’instruction obligatoire, et la création d’Hydro-Québec.

Le document souligne que la Côte-du-Sud occupe une place importante dans l’histoire de la Nouvelle-France et du Québec moderne, notamment en raison de sa situation stratégique le long du fleuve Saint-Laurent, et de son développement sous le régime seigneurial. José Dave Soucy propose ainsi de traduire cet héritage dans l’espace public par des œuvres commémoratives durables.

« Aujourd’hui, ce n’est pas le journaliste/chroniqueur qui s’exprime, mais bien le citoyen passionné du Québec et de son histoire. Évidemment, le projet peut évoluer, et un travail de recherche historique sera nécessaire pour la concrétisation de cet ambitieux chantier, mais j’estime que le jeu en vaut la chandelle », déclare M. Soucy.

Mieux connaître le passé

Selon l’auteur, un tel projet pourrait contribuer à mieux faire connaître le passé de la région, à renforcer le sentiment d’appartenance, et à soutenir la mise en valeur du patrimoine local. Le document évoque aussi la possibilité d’un montage financier combinant contributions municipales, soutien gouvernemental, et partenaires du milieu. « Une statue n’est pas seulement un hommage. C’est aussi un repère pour la mémoire collective, et un outil de transmission pour les générations futures », fait valoir José D. Soucy.

L’auteur du document précise que cette idée a commencé à émerger en lui lors de séjours passés en Europe, notamment en France. Le Vieux-Québec a aussi influencé sa réflexion, tout comme son apprentissage au fil des ans de l’histoire du Québec et de la Nouvelle-France. Le citoyen berthelais demeure néanmoins sans équivoque sur un point : il ne peut l’accomplir seul…

« Bien que ce projet semble ambitieux, et soit à ses tout débuts, j’ai souhaité en faire part rapidement au public afin qu’il en prenne connaissance. J’espère que les élus de la région porteront une attention particulière à ce document. Je serai également disponible pour présenter moi-même ce projet aux MRC et aux municipalités concernées, ainsi qu’aux deux députés de la région s’ils le souhaitent. J’estime qu’il s’agit d’un projet positif, porteur et apolitique, qui pourrait collectivement nous aider à ne pas oublier le passé. Comme il est dit fréquemment, pour savoir où nous allons, nous devons savoir d’où nous venons », conclut M. Soucy.