Faire du bénévolat pour briser l’isolement et aider son prochain

Pierrette Thériault a commencé à faire du bénévolat dès la retraite, pour garder contact avec l’école où elle enseignait. Finalement, ses implications se sont multipliées et elle a maintenant un agenda bien rempli, pour son plus grand bonheur et celui des autres.

« Quand j’ai quitté, j’ai accepté de continuer quelques années, j’étais contente, ça me permettait de rester près de l’école et des élèves », raconte-t-elle. La coupure a donc été moins drastique.

Elle a toutefois eu la piqûre pour le bénévolat et le désir de se tenir occupée. Elle a continué de travailler dans les jardins communautaires, puis la bibliothèque, les fleurs et les plantes au parc de la Madone et la Fabrique, au niveau de la trésorerie. Sans pandémie, elle adoucit la visite des patients au centre hospitalier de Rivière-du-Loup en remettant café et biscuits.