La région se distingue au Gala des bourses de la Fondation Audrey-Lehoux

La relève agricole de la Côte-du-Sud a brillé lors du 25e Gala de la Fondation Audrey-Lehoux, tenu le 1er novembre dernier à Saint-Bernard, en Chaudière-Appalaches. Parmi les 52 jeunes diplômés récompensés cette année, trois ont des liens avec la région. Il s’agit d’Antoine Gamache, d’Audrey Labbé ainsi que de Bernard Lessard.

Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Antoine Gamache s’est vu remettre la bourse « Les Producteurs et productrices acéricoles de Chaudière-Appalaches », soulignant son parcours exemplaire dans le domaine de l’acériculture. Diplômé en production acéricole au Centre de formation agricole de Saint-Anselme, il a su se distinguer par sa persévérance, sa passion pour la forêt sucrière, et sa volonté de contribuer activement à la relève dans ce secteur clé du patrimoine rural. Cette distinction vient reconnaître le sérieux et la détermination d’un jeune homme bien engagé dans la vitalité de son milieu.

De son côté, Audrey Labbé, diplômée de l’ITAQ de La Pocatière, a remporté la bourse « Grand Mérite – Desjardins » attribuée à une étudiante s’étant distinguée par ses résultats scolaires exceptionnels et son implication dans le milieu agricole. Par son engagement constant et son professionnalisme, elle incarne la nouvelle génération d’agronomes et de gestionnaires prêts à relever les défis du secteur agroalimentaire québécois.

La bourse « Implication – Expo du Bassin de la Chaudière » a quant à elle été remise à Bernard Lessard de Saint-Anselme, ayant complété un diplôme en gestion d’entreprise agricole à l’ITAQ de La Pocatière, suivi d’un DEP en mécanique agricole. Durant son parcours scolaire, il s’est démarqué par ses implications dans de nombreux comités à l’école, mais également dans son milieu.

Cette 25e édition du Gala de la Fondation Audrey-Lehoux, tenue devant quelque 350 convives, visait à souligner la détermination et le dynamisme de la relève agricole de Chaudière-Appalaches. Depuis sa création, la Fondation remet chaque année des bourses totalisant plus de 20 000 $ afin de mettre en valeur les jeunes diplômés passionnés par l’agriculture.