Quatre étudiantes reçoivent une bourse de la Municipalité de L’Islet

Pour une troisième année consécutive, la Municipalité de L’Islet a remis des bourses d’études afin d’encourager la réussite éducative, et de favoriser la rétention des étudiants qui travaillent pour elle durant la saison estivale. Quatre bourses de 250 $ ont ainsi été attribuées par tirage parmi les participants au programme.

Les lauréates sont Sarah Paquet, responsable au camping Rocher Panet, Alexia Bélanger, préposée à l’accueil au camping Rocher Panet, Clara Harvey, sauveteuse à la piscine municipale, ainsi que Florence Gaudreau, accompagnatrice au camp de jour.

La remise a été soulignée à l’occasion de la Fête champêtre du 23 août dernier, en présence du conseiller municipal Simon Beaudoin. Par cette initiative, la Municipalité souhaite soutenir le parcours scolaire des jeunes qui travaillent au sein de ses différents services durant l’été.