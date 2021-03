Fermeture temporaire de l’École de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise

Après la fermeture pour au moins deux jours des écoles primaire et secondaire de La Pocatière, l’école primaire de Sainte-Louise s’ajoute.

Bien qu’il n’y ait aucun cas déclaré positif à la Covid-19 à l’École de l’Orée-des-Bois, la situation des écoles du secteur de La Pocatière contraint le centre de services scolaire à fermer temporairement l’établissement le lundi 22 mars et le mardi 23 mars inclusivement.

Cette pause permettra à la Santé publique de compléter l’étude épidémiologique et de procéder à un dépistage ciblé.

Aussi, une personne ayant fréquenté l’école Lanouette de Saint-Antonin a récemment reçu un diagnostic de COVID-19 associé à un probable variant. Après analyse de la situation, les autorités de la Santé publique ont recommandé la fermeture préventive d’une classe pour éviter toute propagation, et ce, jusqu’au 2 avril inclusivement.

Dépistage massif

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance par ailleurs un appel au dépistage pour tous les élèves et membres du personnel de l’école primaire Sacré-Cœur de La Pocatière et de l’école polyvalente de La Pocatière. L’exposition possible à des cas de variants de la COVID-19 dans les deux écoles rend nécessaire cet appel au dépistage.

Il est recommandé de prendre rendez-vous dès maintenant sur le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545 à compter de 8h00 lundi. Deux sites de dépistage seront accessibles dès demain de 8h00 à 20h00, soit celui situé au 956, 12e avenue boulevard Dallaire à La Pocatière et celui situé à la salle municipale de Saint-Pacôme, au 27 rue Saint-Louis.

Par ailleurs, la Direction de la santé publique demande à toutes les personnes visées par cet appel de minimiser leurs contacts au cours des 14 prochains jours et de porter le masque de procédure en présence d’autres individus jusqu’à l’obtention du résultat de leur test de dépistage. En cas de symptômes, tous les membres d’une même famille doivent demeurer en isolement. De plus, nous vous rappelons d’être extrêmement vigilant dans le respect des consignes de distanciation physique.

La Direction de la santé publique vous remercie de prendre au sérieux cet appel au dépistage et ainsi de contribuer à prévenir une transmission accrue en raison de la grande contagiosité potentielle des variants.