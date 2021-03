Vaccination : Des Pocatois seront vaccinés à Saint-Jean-Port-Joli

Des personnes de La Pocatière seront vaccinées à Saint-Jean-Port-Joli, dans la région administrative voisine, plutôt qu’à Saint-Philippe-de-Néri, faute de plages de vaccination au Bas-Saint-Laurent. Deux cas comme ceux-là ont été portés à l’attention du Placoteux ces derniers jours.

Le conseiller aux relations médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent Gilles Turmel indique que cette situation est due à la prise de rendez-vous sur le web par le biais de Clic Santé, qui demande à la personne son code postal dès son entrée sur le site. « Le système est provincial et les gens dans l’ouest vont se faire sortir des plages horaires dans des centres de vaccination de Chaudière-Appalaches », explique-t-il.

Christian Bélanger de La Pocatière, une des deux personnes ayant communiqué avec Le Placoteux à ce sujet, a toutefois obtenu son rendez-vous par téléphone, après plus de trois tentatives d’appel réalisées durant la fin de semaine, où l’attente frôlait chaque fois près d’une heure avant qu’il ne se résigne à raccrocher.

« On incite les gens à prendre rendez-vous sur le web, c’est plus simple. Quand on a annoncé les 14 000 plages la semaine dernière, nos centrales ont été prises d’assaut. Ça déborde », s’est exclamé Gilles Turmel.

Lors du début de la campagne de vaccination en Chaudière-Appalaches, le CISSS mentionnait pourtant que le site de vaccination principal pour Montmagny et L’Islet serait l’Hôtel l’Oiselière de Montmagny. Le CLSC de Saint-Jean-Port-Joli devait servir strictement aux populations éloignées ou vulnérables de L’Islet.

La relationniste à la direction générale du CISSS de Chaudière-Appalaches Mireille Gaudreau rappelait que l’établissement recevait la quantité de vaccins en fonction du nombre de citoyens à desservir. « Il peut y avoir quelques exceptions, mais si le nombre de l’extérieur est considérable, nous aurons des enjeux pour offrir le vaccin à notre clientèle. Il faut que les citoyens utilisent les plages horaires disponibles dans leur territoire », a-t-elle ajouté par courriel.

Des propos similaires à ceux de Gilles Turmel qui a rappelé aux gens du Kamouraska qu’il était préférable qu’ils se fassent vacciner dans le centre de vaccination de Saint-Philippe-de-Néri. « Nous allons analyser la situation pour voir si on peut identifier les gens qui ne sont pas de Chaudière-Appalaches afin de convenir d’une approche avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour cette clientèle », a poursuivi Mireille Gaudreau.

Plages indisponibles

Christian Bélanger a confié de son côté avoir accepté une plage de vaccination à Saint-Jean-Port-Joli simplement parce qu’il n’y avait rien de disponible pour lui à Rivière-du-Loup ou Saint-Philippe-de-Néri à courte échéance. Son rendez-vous dans la MRC voisine de L’Islet est toutefois prévu pour le 3 mai.

« Les gens pensent à tort que nos sites de vaccination fonctionnent pratiquement 24 h par jour, sept jours sur sept. Les doses sont réparties au prorata de la population à travers nos huit sites de vaccination au Bas-Saint-Laurent. Nos centres sont ouverts en fonction des plages horaires que nous rendons disponibles. Et ces plages horaires, on les ouvre seulement quand on a la certification que les arrivages de vaccins qui nous sont réservés seront livrés », précise Gilles Turmel.

Le Bas-Saint-Laurent ne manque donc pas de vaccinateurs et la capacité d’accueil des centres n’y est donc pour rien dans cette impression de retard. Gilles Turmel rappelle donc aux gens d’être patients et de ne pas se précipiter trop rapidement sur des rendez-vous de vaccination à l’extérieur de leur MRC d’origine.

Il insiste toutefois auprès des Kamouraskois qui ont obtenu des rendez-vous de vaccination tard en avril ou même au début de mai à Rivière-du-Loup ou Saint-Jean-Port-Joli d’annuler ces plages de vaccination s’ils étaient en mesure d’en obtenir une autre à Saint-Philippe-de-Néri beaucoup plus près dans le temps. « La procédure est indiquée dans les courriels confirmant les rendez-vous », dit-il.

16 927 doses de vaccins ont été administrées au Bas-Saint-Laurent en date du 21 mars, soit l’équivalent de 8,6 % de la population. 37 432 ont été données en Chaudière-Appalaches à pareille date, environ 8,7 % de la population de cette région.