Une tradition qui allie partage et saine alimentation

C’est bientôt l’heure du jardinage. Pour une 7e année consécutive, l’organisme la Soupe au bouton fait appel à vous afin d’avoir une récolte abondante qui permettrait de poursuivre l’aide aux comptoirs alimentaires des MRC de Montmagny et de L’Islet.

En effet, l’organisme sollicite la collaboration des citoyens et des producteurs de la région à semer un rang de plus dans leur jardin en but de faire don de fruits et de légumes pour aider des gens sur le territoire. C’est en semant cette rangée supplémentaire pour la redistribution gratuite que l’on agit directement sur la qualité des denrées remises aux personnes et aux familles dans le besoin.

Les donateurs et donatrices de denrées (ou encore de semis) pourront communiquer avec Daniel Darveau, directeur de Soupe au bouton au 418 358-6001 pour connaître le point de chute le plus près.