Festival Chants de marins : Une foule record pour la 25e édition

La 25e édition du festival Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli a franchi un cap historique, attirant une foule record estimée à 10 000 visiteurs. Selon le président du festival, Alexandre Caron, l’événement a été un « méga succès sur toute la ligne », confirmant une fois de plus l’importance de ce rendez-vous culturel et maritime pour la région.

Durant toute la fin de semaine, les festivaliers ont profité de plus d’une quarantaine d’activités. Spectacles, conférences, ateliers, animations, zone famille, marché portuaire, régate et le traditionnel souper moules-frites ont su plaire à un public varié. Les soirées se sont conclues par les légendaires jams qui rassemblent musiciens et festivaliers autour des chants de mer. Même le très attendu spectacle au lever du jour de la chanteuse Dominique Fils-Aimé a bénéficié d’une météo clémente, quelques heures avant que la pluie ne s’installe le dimanche matin.

Des artistes d’ici et d’ailleurs

Cette édition anniversaire a accueilli des groupes venus de partout, en l’occurrence le Derina Harvey Band de Calgary, Pressgang Mutiny de Toronto, The Navigators de Terre-Neuve, ainsi que le duo breton Landat-Moisson, et le groupe français Les Fins de siècles. Côté québécois, Vent d’orage, Déferlante, Stompin’Trees, Sean Dagher, Mississippi Sound System et Brise-Glace, fidèles au festival, ont enflammé les scènes. Les artistes ont salué l’accueil chaleureux de Saint-Jean-Port-Joli et l’implication d’une centaine de bénévoles, dont plusieurs nouveaux visages déjà impatients de reprendre du service l’an prochain.

Parmi les ajouts marquants de cette année, la conférence de l’équipage du bateau EcoMaris, les ateliers de dégustation de rhum, de nœuds marins et de chants de marins ont connu un franc succès. Les spectacles présentés à la Cambuse et au Musée maritime du Québec, à L’Islet, ont également fait salle comble.

Soutien et fierté régionale

Le festival a tenu à remercier ses principaux partenaires, dont Promutuel Assurance Côte-Sud, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada. Leur appui contribue à faire des Chants de marins un événement incontournable de l’été, célébrant le patrimoine maritime et la beauté du fleuve Saint-Laurent.