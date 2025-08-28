Popote Saint-Pascal : Une deuxième année sous le signe de la solidarité

Le service de repas à domicile de Saint-Pascal, désormais connu sous le nom de Popote Saint-Pascal, entame sa deuxième année après une première édition couronnée de succès. Né d’une collaboration entre la Ville, le Centre d’action bénévole Cormoran et l’École secondaire Chanoine-Beaudet, le projet vise à répondre aux besoins alimentaires des aînés et des personnes vivant avec des défis particuliers.

Depuis janvier 2025, la Popote Saint-Pascal assure la livraison de repas chauds deux fois par semaine, les mardis et jeudis, entre 11 h 15 et 12 h. Chaque portion comprend une soupe, un plat principal et un dessert, préparés par Bergeron Traiteur. Le coût d’un repas est fixé à 11 $ taxes incluses, un tarif qui se veut accessible tout en garantissant la qualité.

La nouvelle saison débute le 9 septembre, et s’échelonnera jusqu’au 18 juin 2026, avec des pauses prévues durant la période des Fêtes et la semaine de relâche. Les inscriptions pour l’année 2025-2026 sont déjà ouvertes, tant pour les bénéficiaires que pour les bénévoles.

Pour la mairesse Solange Morneau, ce service dépasse la simple dimension alimentaire : « Popote Saint-Pascal est bien plus qu’un service de repas : c’est un geste de solidarité envers nos citoyens les plus vulnérables. Grâce à l’implication de bénévoles dévoués, ce projet incarne les valeurs d’entraide et de communauté qui font la fierté de Saint-Pascal. »

Les personnes souhaitant s’inscrire ou offrir de leur temps peuvent communiquer avec le Centre d’action bénévole Cormoran au 418 492-5851 ou par courriel au cabcormoran@videotron.ca. À noter que le service est admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile des personnes de 70 ans et plus, une mesure qui vient alléger la facture pour plusieurs aînés.

Avec une première année concluante, et une mobilisation citoyenne toujours au rendez-vous, la Popote Saint-Pascal s’affirme comme un pilier de solidarité locale, permettant à la communauté de prendre soin de ses membres les plus fragiles, un repas à la fois.

Source : Ville de Saint-Pascal