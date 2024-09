Festival plein air Bas-Saint-Laurent : cap sur La Pocatière et Saint-Onésime

La troisième édition du Festival plein air Bas-Saint-Laurent s’installe pour animer les fins de semaine de septembre avec une programmation variée. Parmi les 26 activités proposées, La Pocatière et Saint-Onésime d’Ixworth se démarquent dans notre région.

Ainsi, La Pocatière propose une activité dédiée aux amateurs de vélo. Le samedi 28 septembre, de 13 h à 16 h, la Maison de la famille du Kamouraska organise une sortie le long de la piste cyclable longeant le fleuve (Route verte). Les participants pourront rouler sur les sentiers à leur rythme, en fonction de leur niveau. Pour encourager la participation, Loisirs Kamouraska met à disposition des vélos, demi-vélos, casques, et même une remorque Chariot Thule double.

« Bouger dehors et passer du temps en nature contribue grandement à notre bien-être physique et mental », rappelle Céline Guillemart, conseillère au développement du plein air à Loisir et Sport (URLS) Bas-Saint-Laurent.

Saint-Onésime d’Ixworth ne sera pas en reste, avec une promenade d’observation du sentier mycologique d’Ixworth. La Municipalité a fait créer par un artiste local des sculptures en bois représentant des champignons. Celles-ci seront installées tout au long du sentier. De plus, des panneaux d’interprétation et d’information sur les champignons se retrouveront sur le chalet d’accueil et dans le sentier. L’activité a lieu le dimanche 29 septembre 2024 dès 11 h aux Sentiers d’Ixworth.

« Les huit MRC du territoire sont représentées, avec 26 activités très variées au programme. Nous aurons aussi la chance de découvrir des joyaux du Bas-Saint-Laurent, dont plusieurs îles, grottes et sites de plein air époustouflants », ajoute Mme Guillemart, soulignant l’importance de cet événement pour la région. En effet, le Festival plein air est l’occasion rêvée de s’initier à des disciplines aussi variées que la spéléologie, le canot-kayak, la planche à pagaie adaptée, ou encore la voile.

Toutes les informations sont disponibles en ligne sur le site de l’URLS Bas-Saint-Laurent, y compris une vidéo promotionnelle détaillant les événements à ne pas manquer.