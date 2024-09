Plusieurs records pour la 13e édition de la Tournée des vainqueurs

L’année 2024 restera marquée dans l’histoire de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny puisque la 13e édition de la Tournée des vainqueurs, ayant eu lieu le samedi 17 août dernier, a permis d’amasser un montant historique de 70 000 $ — alors que l’objectif initial était de 55 000 $ —,en plus d’obtenir un record pour le nombre de participants.

Avec un tour de force en termes de participation, soit 23 marcheurs, 109 coureurs et 132 cyclistes, ce qui correspond à 101 participants de plus qu’en 2023, le comité organisateur de la Tournée des vainqueurs au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny peut dire « mission accomplie ».

Comme lors des dernières années, les cyclistes ont eu le choix entre des boucles de 100, 70 ou 40 km, qui traversaient les municipalités des MRC de Montmagny et de L’Islet. Pour leur part, les coureurs avaient la possibilité de vivre une nouvelle expérience de boucle. En effet, chaque heure, dès 6 h, le coup d’envoi pour une boucle de 6,7 km ou de 7 km était donné. Les coureurs pouvaient donc atteindre jusqu’à 42 km en six heures. Sur les 109 coureurs, moins d’une dizaine ont franchi le cap des 42 km.

Le comité organisateur lève d’ailleurs son chapeau à tous les participants qui ont performé tout en s’amusant lors de cette journée où la chaleur était au rendez-vous. Les départs et arrivées avaient lieu à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Des jeux gonflables et plusieurs kiosques étaient aménagés, ce qui a rendu l’événement festif et rassembleur.

Le montant total amassé provient essentiellement de l’inscription des participants, des donateurs qui encouragent les participants, ainsi que de nombreux commanditaires et partenaires financiers.

Les sommes serviront à l’achat d’équipements pour le bloc opératoire tels qu’un urétérorénoscope souple, un urétérorénoscope rigide, un cystoscope rigide, et un élément de travail pour résectoscope pour les interventions en urologie. Ces ajouts permettront une gestion plus efficace de la planification chirurgicale, ainsi qu’une diminution de la pression sur l’équipe de stérilisation, en plus d’améliorer l’accessibilité à la chirurgie selon les délais d’attente réels.

Depuis 2015, ce sont 416 947 $ qui ont été amassés grâce à la Tournée des vainqueurs, et plus de 1428 participants qui ont bougé au profit des soins offerts à l’Hôpital de Montmagny, notamment pour les patients atteints d’un cancer. La Tournée des vainqueurs devient ainsi un événement sportif de bienfaisance incontournable dans la région.

Le conseil d’administration a tenu à remercier le comité organisateur de la Tournée des vainqueurs, les participants, les nombreux commanditaires, ainsi que les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied afin de faire de l’activité un succès.

Source : la Tournée des vainqueurs