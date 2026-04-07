Finale du Circuit sénior KRTB : L’Impérial mène la série 3-0

L’Impérial de Saint-Pascal a pris une avance de 3-0 dans la série finale du circuit sénior KRTB en signant une victoire de 5-1 face aux Prédateurs/Carquest du Témiscouata, le vendredi 3 avril au soir, au Centre sportif de Saint-Pascal, devant 1 198 spectateurs.

Le Témiscouata a ouvert la marque à la septième minute de jeu. Maxim Pelletier a inscrit le premier but de la rencontre en avantage numérique pour donner les devants 1-0 aux visiteurs. L’Impérial a répliqué en fin de première période. À la douzième minute, Jacob Poirier a créé l’égalité 1-1. En deuxième période, Saint-Pascal a pris les devants. Janin Desjardins a marqué en avantage numérique à la onzième minute pour porter la marque à 2-1.

L’Impérial a accentué son avance en troisième période. Anthony Pelletier a inscrit le troisième but des siens à la cinquième minute, en avantage numérique. Louis-Étienne Dionne a ajouté un quatrième but à la onzième minute. Jacob Poirier a complété le pointage à la dix-septième minute dans un filet désert, signant ainsi son deuxième but du match. Devant le filet, Santiago Murcia a repoussé 36 des 37 tirs dirigés vers lui. Il a été nommé première étoile de la rencontre. Louis-Étienne Dionne a obtenu la deuxième étoile et Zacharie Charest la troisième. Du côté du Témiscouata, Marc-Olivier Roy effectuait un retour devant le filet. Il a cédé à quatre reprises sur 31 tirs.

Avec cette victoire, l’Impérial mène la série finale 3-0. Le prochain match est prévu le vendredi 10 avril au Centre communautaire de Dégelis. Les Prédateurs tenteront d’éviter l’élimination.