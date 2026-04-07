L’Everest s’incline en demi-finale

La saison de l’Everest de la Côte-du-Sud a pris fin en demi-finale de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), alors que la formation sudcôtoise s’est inclinée en quatre rencontres face au Collège Français de Longueuil. Tirant de l’arrière 0-2 dans la série avant le week-end des 28 et 29 mars, la troupe de Raphaël St-Laurent a tout donné, sans toutefois parvenir à prolonger son parcours printanier.

Le dernier affrontement, disputé dans la nuit du samedi 29 mars, s’est étiré jusqu’à une troisième période de prolongation avant de basculer en faveur du Collège Français, qui l’a emporté 2-1 pour compléter la série. Xavier Fournier a inscrit l’unique but de l’Everest, qui avait une fois de plus ouvert la marque. Longueuil a créé l’égalité en troisième période par l’entremise de Nathan Dupuis avant de trancher en prolongation.

Malgré l’élimination, l’Everest a offert une résistance remarquable. Le gardien Victor Régis a été sensationnel, repoussant 76 tirs dans ce match marathon. Cette performance lui permet d’égaler le record de ligue pour le plus grand nombre d’arrêts dans un match, une marque établie par Ryan Coughlin en février 2018.

Comme lors du match précédent, la formation sudcôtoise a longtemps tenu les devants, conservant son avance pendant près de 40 minutes. Fidèles à leur identité, les joueurs de la Côte-du-Sud ont maintenu une pression constante, limitant les retours autour de leur gardien et imposant un jeu physique soutenu. Louis Métivier et Xavier Fournier se sont notamment illustrés avec de solides mises en échec.

Un scénario semblable la veille

Lors du match numéro trois, disputé le vendredi 28 mars à Longueuil, l’Everest avait également frappé en premier. Joey Pelletier avait ouvert la marque après un travail soutenu de Matthias Laflamme et Félix Doyon en territoire adverse.

Le Collège Français a toutefois répliqué en inscrivant deux buts rapides à mi-chemin dans la rencontre, avant de filer vers une victoire de 4-2. Refusant de plier l’échine, l’Everest est revenu à un seul but d’écart grâce à un tir puissant de Louis Métivier, préparé par Milan Chartier, sans toutefois réussir à compléter la remontée.

Une fin de parcours digne de mention

Au total, Victor Régis a réalisé 115 arrêts sur 120 tirs lors des deux derniers matchs de la série, une performance qui témoigne de la combativité de la formation sudcôtoise jusqu’aux derniers instants de sa saison.

L’organisation de l’Everest a également tenu à remercier ses partenaires pour leur appui tout au long de la campagne, notamment les Caisses Desjardins de Montmagny et de L’Islet, ainsi que Mallette pour son soutien durant les séries éliminatoires.