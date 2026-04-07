Finale LHCS : Le Pavage Jirico nivelle la série 2-2

Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a créé l’égalité 2-2 dans la finale de la Ligue de hockey Côte-Sud en remportant les matchs 3 et 4 disputés le vendredi 3 et le samedi 4 avril face au Giovannina de Sainte-Marie.

Après avoir concédé les deux premières rencontres de la série le week-end précédent, la formation de Saint-Jean-Port-Joli devait réagir. Elle l’a fait en signant deux gains consécutifs, forçant la tenue d’au moins six matchs dans cette finale 4 de 7.

Match 3

Le match 3, présenté le vendredi 3 avril au Centre Rousseau, s’est soldé par une victoire de 7-4 du Pavage Jirico. Le Giovannina a ouvert la marque en première période. Philippe Leclerc a inscrit un but sans aide à 3 min 22 s, puis Louis Nadeau a porté la marque à 2-0 à la 11e minute.

Le Pavage Jirico a répliqué avant la fin de l’engagement. Nicolas Lamarre a marqué en avantage numérique à 12 min 58 s, puis Édouard Ouellet a créé l’égalité en désavantage numérique à 16 min 27 s

En deuxième période, Zacharie Dumas a donné les devants aux locaux à 6 min 58 s Édouard Ouellet a ensuite inscrit son deuxième but du match à 10 min 5 s, en avantage numérique. Samuel Landry a réduit l’écart à 16 min 39 s

En troisième période, Édouard Ouellet a complété son tour du chapeau à 2 min 4 s Samuel Landry a répliqué à 3 min 47 s pour le Giovannina. Frédérick Dionne a redonné deux buts d’avance aux siens à 10 min 47 s, puis Vincent Blackburn a complété le pointage dans un filet désert à 18 min 24 s Devant le filet, Félix-Antoine Leblond a réalisé 48 arrêts sur 52 tirs.

Match 4

Le Pavage Jirico a enchaîné avec une victoire de 4-1 lors du match 4 disputé le samedi 4 avril à Sainte-Marie. William Dumont a ouvert la marque pour le Giovannina à 14 min 46 s de la première période, sur des aides de Samuel Landry et Philippe Leclerc. Antoine Michaud a nivelé le pointage à 10 min 31 s de la deuxième période avec son premier but des séries.

Le match s’est décidé en troisième période. Nicolas Lamarre a marqué le but gagnant en avantage numérique à 2 min 4 s Vincent Blackburn a ajouté un but à 8 min 20 s Hubert Potvin a complété la marque dans un filet désert.

Félix-Antoine Leblond a repoussé 36 des 37 tirs dirigés vers lui. Il a également obtenu une mention d’aide, sa troisième du week-end.

Série égale 2-2

Avec ces deux victoires, le Pavage Jirico ramène la série à égalité 2-2. La finale se poursuivra le week-end prochain avec la présentation des matchs 5 et 6, et un éventuel match 7 si nécessaire.