Ligue de baseball junior élite du Québec : Jimmy Daigle et Isaac Hénault réunis

Le Rocket South Shore de Coaticook pourra compter cet été sur un renfort attendu — et sur la réunion d’un duo bien connu dans le milieu bas-laurentien. Repêché au 15e rang lors de l’encan de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ), tenu le 28 mars dernier, Jimmy Daigle effectuera un retour au baseball compétitif, et rejoindra notamment Isaac Hénault au sein de la formation estrienne.

Voltigeur et lanceur, Daigle avait choisi de s’éloigner du baseball compétitif au cours de la dernière saison, malgré l’intérêt de certaines équipes du circuit. Son retour dans la LBJÉQ cet été marque donc un nouveau départ, et lui permettra de retrouver un coéquipier de longue date.

Des amis de longue date

Jimmy Daigle et Isaac Hénault, tous deux de Saint-Pascal, ont partagé une bonne partie de leur parcours de développement dans le Bas-Saint-Laurent. Les deux joueurs ont notamment évolué au sein des programmes des Riverains du Bas-Saint-Laurent, en plus de fréquenter le programme sport-études avec les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup pendant plusieurs années.

Une acquisition ciblée pour le Rocket

Du côté du Rocket South Shore, l’état-major s’est montré satisfait de son repêchage, particulièrement en ce qui concerne l’ajout de Jimmy Daigle. Privée de choix en première ronde, l’organisation a tenté d’améliorer sa position lors de l’encan, sans succès. Elle a toutefois pu mettre la main sur le joueur ciblé, le moment venu. « À notre grande surprise, le joueur qu’on convoitait était toujours disponible lorsqu’est venu notre tour », a expliqué M. Poulin.

De son côté, Isaac Hénault sera de retour avec le Rocket pour une deuxième saison. Le joueur originaire de Saint-Pascal avait connu une première campagne solide dans la LBJÉQ, se démarquant notamment en séries éliminatoires. Il avait entre autres livré une performance importante lors d’un match décisif de première ronde, contribuant à la progression de son équipe vers le tour suivant.