Folle poursuite policière en Côte-du-Sud

Une impressionnante poursuite policière a débuté le mercredi matin 12 novembre sur plus de 65 kilomètres, entre Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Jean-Port-Joli, mobilisant plusieurs véhicules de la Sûreté du Québec, et se concluant par l’arrestation d’un conducteur dans la trentaine. Quatre autopatrouilles et deux véhicules de citoyens ont été lourdement endommagés, mais heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

Les événements ont débuté vers 5 h 30, alors qu’un policier tentait d’intercepter une camionnette sur l’autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 474 à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville, jointe par Le Placoteux, le conducteur, seul à bord, a refusé de remettre ses documents avant de redémarrer à toute allure en direction de Québec.

Au cours de sa fuite, le chauffard a multiplié les manœuvres dangereuses, notamment en reculant sur l’autoroute et en percutant le pare-chocs d’un véhicule de patrouille. Les policiers ont tenté à plusieurs reprises de l’immobiliser, mais en vain puisque l’individu changeait constamment de direction pour leur échapper.

Trajet sinueux jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli

Dans le secteur de La Pocatière, le fuyard a quitté l’autoroute pour s’engager dans un quartier résidentiel, avant de rejoindre la route 132 vers Saint-Roch-des-Aulnaies. Il a ensuite poursuivi sa route jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli, circulant même par endroits en bordure du fleuve, sur les battures. Sur la fin de la poursuite, il a percuté deux véhicules stationnés au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, causant d’importants dommages matériels au passage.

La cavale s’est finalement terminée sur la rue Giasson, près du CLSC, où les policiers ont réussi à lui barrer la route pour l’empêcher de retourner sur l’autoroute 20. Au moment de l’interpellation, certaines roues de la camionnette du fuyard étaient sur les jantes, et ce, après 90 minutes de poursuite. « Heureusement, personne n’a été blessé au cours de l’intervention. Par contre, certains de nos véhicules sont lourdement endommagés », indique Mme Dorsainville.

Une enquête toujours en cours

Le suspect, un homme dans la trentaine, fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont fuite, conduite dangereuse, et voies de fait sur un agent de la paix. La Sûreté du Québec poursuit son enquête pour déterminer si la camionnette impliquée aurait été volée, et pour évaluer l’ampleur des dommages matériels. « D’autres accusations pourraient être portées contre l’individu », conclut Béatrice Dorsainville.