Piscine du Cégep : La mobilisation régionale saluée par le député Rivest

L’ambiance était festive et empreinte d’un fort sentiment d’unité lors de la récente conférence de presse marquant le dévoilement du montant recueilli par le comité citoyen et les grands donateurs pour la réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière. Le député caquiste de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, qui était présent pour l’occasion, a tenu à saluer cette mobilisation.

« L’enjeu de la réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière a franchi plusieurs étapes importantes au cours des derniers mois. En août 2024, j’ai invité les différents acteurs à se mobiliser afin d’appuyer le gouvernement et le Cégep à relever le défi financier de ce projet. Je suis fier aujourd’hui de souligner la mobilisation du milieu, et je réaffirme mon engagement constant afin d’assurer la pérennité de cette infrastructure sportive et éducative essentielle pour la population de Kamouraska-L’Islet », déclare le député.

Un suivi adéquat

Mathieu Rivest rappelle qu’il a multiplié les suivis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la direction du Cégep, tout en entretenant un dialogue constant avec les partenaires. « Dès le départ, je me suis assuré que le projet ne soit pas mis de côté. Nous avons obtenu du ministère un prolongement de l’échéancier et la confirmation du financement déjà engagé par notre gouvernement. Ces démarches ont permis d’éviter que le projet tombe à l’eau », souligne-t-il.

Grâce à ces efforts, le député a confirmé en 2025 un appui additionnel conditionnel d’un million de dollars, s’ajoutant aux montants déjà octroyés pour la rénovation. Cette contribution a permis de stabiliser le montage financier, et de redonner confiance aux partenaires locaux impliqués dans la recherche des sommes complémentaires.

M. Rivest a rappelé que la réussite du projet repose sur une approche collective. « La piscine du Cégep de La Pocatière est un bien collectif. Elle sert à la fois aux étudiants, aux familles, aux aînés, aux citoyens des deux MRC et aux athlètes de la région. La solution passe par la collaboration, la transparence, et un engagement commun de la part du Cégep, de la Ville de La Pocatière, des MRC et des acteurs du milieu. »

Pour le député, la réfection de la piscine représente bien plus qu’un simple chantier, puisqu’il s’agit d’un levier de vitalité régionale et d’un symbole de cohésion communautaire. « La solution passe par la collaboration… », a-t-il insisté, avant de remercier l’ensemble des partenaires pour leur implication dans la réussite de cette importante réalisation.