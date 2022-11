Fondation de l’Hôpital : Déjà 13 000 $ d’amassés pour le prochain Radiothon

Le succès du premier Radiothon de Noël de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima tenu l’an dernier a non seulement stimulé le comité organisateur pour cette deuxième année, mais aussi les commanditaires et partenaires du milieu. Déjà, 13 000 $ ont été amassés sur un objectif de 30 000 $.

La liste des commanditaires et des partenaires énumérés étant beaucoup plus longue cette année, il est inévitable que la deuxième édition du Radiothon de Noël débute avec une longueur d’avance sur l’an dernier. « L’année dernière, on s’était fixé un objectif de 10 000 $ et on l’a largement dépassé, a rappelé fièrement la directrice générale de la Fondation, Maryse Pelletier, qui ne croit pas que la cible de 30 000 $ établie cette année ne soit pas suffisamment ambitieuse. Vaut mieux être modeste et le dépasser (l’objectif) », a-t-elle ajouté.

Le contexte économique de cette année combiné à un retour à la « normalité » dans les activités a dicté au comité organisateur d’y aller de prudence. Le fait que près de la moitié de l’objectif soit déjà amassé s’explique entre autres par de nouvelles possibilités offertes aux commanditaires, comme celle d’acheter une heure de l’émission au coût de 1000 $, lors de sa diffusion en direct du Radiothon à CHOX-FM 97,5, le 11 décembre prochain de midi à 17 h.

Maryse Pelletier estime néanmoins que tout n’est pas gagné d’avance. 33 chansons de Noël sont toujours à vendre, dont 23 au coût de 100 $ à partir d’une liste déjà établie et dix « demandes spéciales » à 200 $ chacune. L’an dernier, les pièces musicales qui ont meublé le Radiothon s’étaient envolées comme des « petits pains chauds », a rappelé la directrice générale. Cette année, l’animateur de l’émission, Richard Bossinotte, a même suggéré de conserver la très populaire Noël au camp de Tex Lecor pour une vente à l’encan le jour même de la diffusion du Radiothon. Les enchères débuteront à 400 $. « Comme ça, elle ne va jouer qu’une seule fois », a-t-il ajouté.

Nouveautés et surprises

Partenaire majeur l’an dernier, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et le Regroupement des caisses du Kamouraska doubleront la mise des dons amassés durant la journée du 11 décembre jusqu’à concurrence de 5000 $. Les employés locaux de Desjardins s’impliqueront aussi dans la collecte des dons dans les kiosques et par téléphone le jour même du Radiothon. Outre la ligne téléphonique 418 856-1310, des bénévoles récolteront les dons au Centre La Pocatière, chez Korvette et Provigo de Saint-Pascal, et à un « pont payant » à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Nouveauté cette année, une campagne postale dans tous les foyers du Kamouraska précédera l’édition 2022. Il sera ainsi possible pour les gens d’acheminer leurs dons directement à la Fondation, avant ou le jour même du Radiothon. Un appel a aussi été lancé de nouveau aux entreprises de la région afin qu’elles tiennent des activités de financement particulières au profit de l’événement et plusieurs ont déjà confirmé leur participation.

Plein de surprises, l’animateur Richard Bossinotte a été fidèle à lui-même en annonçant la vente à l’encan d’une chemise ayant appartenu au défunt Paolo Noël, en plus d’un costume porté par son personnage Tony Potenza lorsqu’il était de la distribution de la série et du film Omertà de Luc Dionne. Le chanteur Irvin Blais, qui avait remis à l’animateur deux albums qui se sont vendus au total 1000 $ l’an dernier, a aussi promis quelque chose de nouveau pour le jour du Radiothon. D’autres détails sont à venir sur le site de la Fondation : fondationhndf.ca.