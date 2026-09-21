L’ITAQ célèbre cinq ans d’autonomie

Cinq ans après être devenue officiellement une organisation autonome, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) souligne le chemin parcouru, et se tourne vers l’avenir. Des célébrations ont été organisées sur les campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe pour mettre en lumière les réalisations des dernières années, et dévoiler un legs qui marquera les deux établissements.

Le 1er juillet 2021, l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec a permis aux deux campus de l’Institut de technologie agroalimentaire, jusque-là rattachés au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), de devenir officiellement l’ITAQ.

« Devenir l’ITAQ, ce n’était pas simplement changer un nom, ou ajouter une lettre à une enseigne. Il a fallu bâtir une organisation : créer et structurer des équipes, rapatrier des fonctions et des dossiers, mettre en place de nouveaux systèmes, de nouvelles politiques, et de nouvelles façons de faire », souligne la directrice générale de l’ITAQ, Karine Mercier.

Cette transformation s’est poursuivie tout en maintenant la mission de l’organisation, soit former la relève et contribuer au développement du secteur agroalimentaire québécois. Au cours des cinq dernières années, l’ITAQ a également travaillé à développer sa gouvernance, ses services, ses outils et ses partenariats.

Une identité qui s’affirme

La période de transformation a aussi permis à l’ITAQ de renforcer son identité et son positionnement auprès de la relève et du secteur agroalimentaire. L’arrivée des ambassadeurs de l’ITAQ a notamment contribué à faire connaître les parcours et les possibilités de carrière dans le domaine agroalimentaire, en donnant une voix aux personnes qui en font partie.

L’organisation a également déployé une campagne publicitaire qui, selon l’ITAQ, a connu un important succès. Celle-ci a contribué à accroître sa notoriété, et à susciter l’intérêt de nouvelles clientèles. Cette visibilité accrue s’est notamment traduite par une hausse de 19,7 % des inscriptions, avec une progression particulièrement marquée au programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA).

Vers la prochaine étape

En collaboration avec le MAPAQ et des partenaires du milieu agroalimentaire, l’ITAQ prépare déjà la prochaine étape de son développement. La modernisation de plusieurs installations, qui doit se concrétiser au cours des prochaines années, permettra de mieux soutenir l’enseignement pratique et l’acquisition de compétences dans des environnements adaptés aux réalités du secteur.

L’innovation occupe également une place grandissante dans la formation. L’ITAQ intègre progressivement de nouvelles technologies, notamment les drones et l’intelligence artificielle, afin de préparer ses étudiants à un secteur en transformation, et aux outils qui façonneront les pratiques agroalimentaires de demain.

« Les cinq dernières années nous ont permis de passer d’une organisation en construction à une institution qui affirme pleinement son identité et son rôle dans le paysage agroalimentaire québécois. Nous avons beaucoup accompli, mais surtout, nous avons posé les bases de ce que nous voulons être pour les prochaines années : une organisation agile, innovante, et solidement ancrée dans les besoins du secteur », affirme Karine Mercier.

Une histoire de plus de 160 ans

Si l’ITAQ célèbre cinq ans sous sa forme actuelle, son histoire remonte beaucoup plus loin. L’organisation porte plus de 160 ans de savoir-faire en enseignement agricole et agroalimentaire, avec des racines qui remontent à 1859 à La Pocatière, et à 1892 à Saint-Hyacinthe.

L’ITAQ se présente ainsi comme l’héritière d’une longue histoire, tout en étant engagée dans la construction de la suite.

Pour marquer son cinquième anniversaire, l’ITAQ a choisi de poser un geste concret, durable et rassembleur. De grandes lettres formant ITAQ seront installées à l’extérieur sur chacun des deux campus au cours de la prochaine année scolaire. Selon l’organisation, ces lettres symboliseront plus qu’une simple appellation. Elles représenteront l’identité que l’ITAQ s’est construite depuis sa création comme organisation autonome.

Elles deviendront également un point de repère ainsi qu’un symbole d’identité, d’appartenance et de fierté. L’ITAQ souhaite qu’elles contribuent à faire rayonner l’organisation auprès de la population et des personnes qui fréquentent ses installations. Ces lettres pourront aussi devenir un lieu de rassemblement et un repère visuel, tout en témoignant de la présence et de l’identité de l’ITAQ.

Le legs s’inscrit dans le thème retenu pour les célébrations du cinquième anniversaire : « Semer au présent pour cultiver l’avenir ».

L’ITAQ est, depuis plus de 60 ans, le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se distingue notamment par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, ses grands animaux et ses usines-écoles consacrées à la transformation laitière, à la boulangerie, ainsi qu’à la transformation carnée et végétale.