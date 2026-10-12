La Pocatière : Une deuxième édition spectaculaire pour la Course de boîtes à savon

La Course de boîtes à savon a une fois de plus fait vibrer La Pocatière dans une ambiance festive, familiale et résolument compétitive. Présentée le 12 septembre en collaboration avec le Marché public, et dans le cadre de la traditionnelle Fête des Pocatois, l’activité a attiré une foule enthousiaste venue encourager les pilotes et profiter des nombreuses animations offertes sur le site.

Cette année, les équipes ont redoublé d’ingéniosité afin d’améliorer leurs véhicules, et de surprendre le public par leur créativité. Les bolides se sont même révélés plus performants que l’an dernier, au point où l’organisation a dû agrandir la zone de freinage au bas du parcours. Dans la catégorie adulte, les gagnants sont la Dufmobile de Sylvain Dufour, le Lévrier de Louis-Julien Desilets et la Mikes de Bruno Lebel.

Dans la catégorie enfant, Atelier BGE de Xavier Labelle, Mikes d’Alexis Pépin, et Graphie de Mylan Castonguay se sont démarqués.

À l’issue du duel opposant les champions des catégories adultes et enfants, c’est finalement Xavier Labelle et son équipe de l’Atelier BGE qui ont remporté les grands honneurs, devenant les grands gagnants de l’édition 2026. Deux entreprises étaient également sur la ligne de départ, contribuant à l’esprit de défi et de camaraderie qui caractérise l’événement.

Une journée remplie d’animations

Les courses se sont déroulées entre 13 h et 15 h, tandis qu’une période d’essais libres a permis à 17 participants de s’initier à la descente en boîte à savon entre 15 h 30 et 16 h. Tout au long de la journée, les familles ont pu profiter d’une multitude d’activités. Une cinquantaine de petites voitures en bois ont été peintes au kiosque du Fan Club, des tatouages temporaires étaient offerts aux enfants, un caricaturiste a réalisé des portraits, les adolescents ont relevé avec enthousiasme le populaire défi Zéro gravité, et le parcours Cyclo-mini a été animé par le Comité des répondants de l’Escadron 761 Région du Kamouraska.

L’événement a également bénéficié de la présence de Michel Harvey, journaliste bien connu, qui a même accepté de rebrancher son micro afin de commenter les courses en direct sur le site.

Une initiative citoyenne qui prend son envol

Portée par l’implication de nombreux bénévoles et partenaires, la Course de boîtes à savon s’impose de plus en plus comme un rendez-vous incontournable à La Pocatière. L’initiative citoyenne continue de prendre de l’ampleur, et rassemble les générations autour d’une activité originale, accessible et rassembleuse.