Francisation : un nombre record de nouveaux arrivants formés au Québec

Francisation Québec a franchi un cap important en 2024-2025 en accueillant plus de 90 000 personnes dans ses programmes d’apprentissage du français, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente.

Ce bilan marque une étape significative dans l’intégration linguistique des nouveaux arrivants au Québec, mais les retombées sur le terrain varient selon les régions, notamment en Côte-du-Sud, où les services font actuellement face à des compressions.

« On n’a jamais autant investi en francisation et francisé de nouveaux arrivants que depuis la création de Francisation Québec. Il y a de quoi être fiers ! » a déclaré le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, dans un communiqué publié le 30 avril. Selon lui, les résultats démontrent que l’organisme, encore jeune, est sur une trajectoire de succès.

En plus de la hausse du nombre de participants, l’attente pour accéder à un cours de français s’est grandement réduite, de 47 000 personnes en mars 2024 à 25 000 un an plus tard. Une prouesse, selon Québec, surtout dans un contexte où le nombre de résidents non permanents — une compétence fédérale — continue de croître.

Pour soutenir cette expansion, une enveloppe de 119,4 millions de dollars a été annoncée pour financer les partenaires du réseau de l’éducation jusqu’en juin 2026. Ce montant représente une hausse de 14,3 % par rapport à l’année précédente. Les sommes permettront à 63 centres de services scolaires et commissions scolaires d’offrir une capacité d’accueil accrue, avec une meilleure prévisibilité des ressources.

« Le français est notre langue commune, et nous devons en prendre soin. […] Grâce à cet investissement important, nos écoles pourront continuer de remplir leur mission essentielle », a affirmé le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, saluant le travail du personnel scolaire.

Coupures en Côte-du-Sud

Sur le terrain, toutefois, la situation est contrastée. Pour l’ouest de la Côte-du-Sud, environ 400 élèves étaient inscrits à des cours de francisation au cours de la dernière année, répartis dans 31 groupes offrant six heures de formation par semaine. Pourtant, le Centre de services scolaire (CSS) de la Côte-du-Sud a récemment procédé à une série de fermetures de groupes, entraînant la réaffectation de 15 enseignants.

Le CSS expliquait que ces rajustements répondaient aux directives ministérielles concernant le nombre d’élèves autorisés par groupe pour 2024-2025. Malgré cela, l’institution affirme avoir réussi à pourvoir plus de 98 % des postes et des contrats grâce aux efforts accrus du Service des ressources humaines.

Modules d’apprentissage en ligne

Pour répondre aux besoins croissants et diversifiés, Francisation Québec s’apprête à lancer de nouveaux modules d’apprentissage en ligne destinés aux adultes débutants. Ces outils permettront une francisation plus flexible, autonome et personnalisée, selon les besoins des apprenants.

Ces initiatives s’inscrivent dans un vaste réseau mobilisant 133 partenaires à travers le Québec, dont 63 centres de services scolaires, 46 organismes communautaires, 20 cégeps et 4 universités. « Grâce à la nouvelle entente avec le MEQ, nous nous engageons à stabiliser l’offre de services […] pour toutes les régions du Québec », a conclu le ministre Roberge.